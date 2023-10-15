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Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı

Son dakika haberleri... Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 07:48 Güncelleme 15 Ekim 2023, 10:01
Sivas’ta yolcu otobüsü yan yattı

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.

Sivas'ta yolcu otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 34 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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