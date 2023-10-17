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Dünya insanlık dramını izliyor! İsrail'in alçak bombaları bin çocuğun ölümüne neden oldu! Ünlüler tepkili: Bella Hadid, Karim Benzama...

İsrail, Gazze'yi kana buladı! Vahşi Batı'da dünyadaki dünyadaki tüm Müslümanlar'a savaş açtı! The Guardian çalışanını işten attı. BBC yayını kapattı. The Times yalanlara sığındı. Bella Hadid ise gerçeği haykırdı:Kariyerimi bitirirler ama Filistin'i destekleyeceğim.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Dünya insanlık dramını izliyor! İsrail’in alçak bombaları bin çocuğun ölümüne neden oldu! Ünlüler tepkili: Bella Hadid, Karim Benzama...

THE Guardıan, 40 yıllık çalışanı Steve Bell'i karikatür çizdiği için görevden aldı. BBC, İsrail'in fosfor mermisi kullandığı görünmesin diye ekran kararttı. The Times ve Reuters'ın her haberi yalan çıktı! Fas kökenli Mazraoui, sadece Kuran-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Alman milletvekili Johannes Steiger, "Hem kulüpten, hem ülkeden atın" diye çıkıştı. Bild ise "Terörist" yaftası yapıştırdı! Tüm bu kara propaganda arasında top model Bella Hadid'in sözleri, Batı'nın gerçek yüzünü kanıtladı: Netanyahu yeni Hitler! Filistin'i mezarlığa çevirdi! Konuştuğum için kariyerimi kaybedeceğim!

BAŞKALARINA 'BENZEMA'Z!
Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema, Filistin halkı için destek mesajı paylaştı: Tüm dualarımız, adaletsiz bombalamaların kurbanı olan Gazze sakinlerine...

İNSANLIK ÖLDÜ
İsrail'in katliamları 10'uncu gününe girdi. 22 bin ev yerle bir oldu. Modern tarihin soykırımını yaşayan Filistin'den gelen görüntüler bu kadar büyük acı olamaz dedirtiyor. Anneler, parçalanmış bebeklerini gözyaşlarıyla uğurlarken, küçücük çocuklar ise kan revam içindeki annelerine sessizce veda ediyor.

İsrail'ın, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 10. gününde sürüyor. Saldırılarda 980'i çocuk 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bini aşkın Gazzeli yaralandı.

Masum insanlar morga dönüşmüş hastanelerde parçalanmış yakınlarını teşhis etmeye çalışıyor. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirken İsrail ordusunun kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği açıklandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in bölgede insanlık dramı yaşattığını açıkladı. BM yetkilileri, "Gazze'de umutlar tükeniyor. Hastanelerin yakıt stoğu bitmek üzere. Gazze'nin neredeyse tamamında elektrik ve su kalmadı" açıklaması yaptı.

BÜYÜK HATA OLUR
Gazze sınırında askeri hareketlilik sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk olan Biden, İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayarak, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi. Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.

İSRAİL: Bin 410 ölü, 3 bin 810 yaralı
FİLİSTİN: 2 bin 750 ölü, 11 bin 124 yaralı

NOTLAR
-Gazze'nin kuzeyinde şu ana kadar 500 bin insanın evlerini terk ettiği açıklandı.
-Air canada Filistin mitingine katılan pilot Mostafa Ezzo'yu "Şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" diye açıklama yaptıktan sonra kovdu.
-BM Genel Sekreteri Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" dedi.
-VEnezuela Lideri Maduro: Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık
-Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
-Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi.
-İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor.

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