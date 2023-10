Dünya insanlık dramını izliyor! İsrail’in alçak bombaları bin çocuğun ölümüne neden oldu! Ünlüler tepkili: Bella Hadid, Karim Benzama...

THE Guardıan, 40 yıllık çalışanı Steve Bell'i karikatür çizdiği için görevden aldı. BBC, İsrail'in fosfor mermisi kullandığı görünmesin diye ekran kararttı. The Times ve Reuters'ın her haberi yalan çıktı! Fas kökenli Mazraoui, sadece Kuran-ı Kerim'den alıntı yaptı.