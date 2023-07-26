Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’de önemli açıklamalar: PKK artık bitme noktasına geldi





TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE

Terörün finansmanı çok önemli bir nokta. Buna yönelik olarak çok kararlı ve başarılı operasyonlar yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile beraber bu nokta ortak bir çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Her hafta düzenli olarak bir araya geliyorlar. Son 5 yılda 174 milyon 807 bin 979 lira fon ele geçirildi. Bununla beraber 2020-2023 yılları arasında terörizme finansman sağlayan bin 395 şahsın ve 190 kuruluşun mal varlıklarını dondurduk. Biz terörün her türlüsünü kararlı şekilde yok edeceğiz.

Biz şu anda kırsalda kaç terörist kaldığını tahmin edebiliyoruz. İstihbaratımız, duyumlarımız ve teknolojimiz bize bu gücü veriyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz azim v e kararlılıkla devam edecektir.' Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüdür ve bu bizim mottomudur. Dolayısıyla bakanlığımız önceki dönemlerde kaç terörist kaldığına dair açıklamalar yaptı ve bunların hepsinin sunumlarını ben aldım hepsi mükemmel çalışmalar. Aynı mükemmellikte ve kararlıkta kırsalda ve şehir de çalışıyoruz.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonla devam. Bizim için 1 rakamı büyük sıfır olana kadar devam edeceğiz.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE

Bizim bakanlığımız her alanda olduğu gibi göç konusunda da son derece titiz ve hassasiyetle çalışıyor. Kabul etmek gerekir ki göç küresel bir sorundur. BM 2022'de bir rapor yayınladı. Dünyada 2020 yılında 281 milyon insanın göçmen olduğunu söylüyor. Bu çok büyük bir rakamdır. Bilindiği gibi dünyada savaşlar, kuraklık ve iklim değişikliği, baskı, terör gibi pek çok sebep bu göçe zemin hazırlıyor. Göç sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunudur.



Biz geçmişte göçün transit ülkesiydik. İnsanlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyordu. Bizim ekonomik olarak gelişimiz göçe hedef ülke olmamıza neden oldu. Göç konusunda 4 ana adımda çalışmalar yapıyoruz. İşi kaynağında çözmek, sınırda güvenlik sistemlerimiz, düzensiz göçle mücadele, sağlıklı ve hızlı şekilde kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi.

Düzenli göçmen yasal olarak bizim ülkemize giriş-kalış ve çıkış yapandır. Eğer bu yasal olarak işliyorsa Kaçak göçmen yani düzensiz göçmen bizim ülkemize yasal yoldan gelmeyen ya da yasal yoldan geldi ama çıkması gereken süre içerisinde Türkiye'den çıkmayan kişilerde kaçak yani düzensiz göçmen oluyor. Şu anda Göç Başkanlığımızın rakamlarına göre 4 milyon 888 bin 286 göçmen var. Bunların kayıtları biz de var. Biometrik kayıtları, nerede oturdukları, turist ise hangi otelde kaldıklarını nerede misafir edildiklerini yani hepsini biliyoruz.