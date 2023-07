Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’de önemli açıklamalar: PKK artık bitme noktasına geldi

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Ben 33 yıldan beri bu meslekteyim Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette Valilik yaptım. İlk valiliğim Şırnak'tı oradan Ağrı'ya gittim. 16 yıl önceki Şırnak'taki terörle mücadelenin durumuyla şimdiki donanım sayımız psikolojik üstünlüğümüz ve kesintisiz başarılı operasyonlarla artık terörün bitme noktasına geldiğini ben övünerek söylemek istiyorum.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON RAKAM

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Son 2 ayda.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR İSTİHBARATIMIZ VAR"

Biz terörle mücadelede istihbarata her zaman her daim öncelik veriyoruz ve çok güçlü bir istihbaratımız var. Teknolojimiz gerçekten son derece üst noktada. Hareket edemez hale getirdik. Hava unsurlarımız ve bu envanterimizin sayı üstünlüğü onları hareket hale getirdik. En basit duyumdan en güçlü istihbarat arasında ayırt etmiyoruz. Her birine en profosyonel şekilde güvenlik birimlerimiz dikkate alıyor bunları analitik olarak değerlendiriyor ve bütün sathı bu duyumlar noktasında gelen istihbaratlar noktasında karış karış tarıyor ve mevsimsel olarak değil artık non-stop operasyon düzenliyoruz.

GABAR PETROLÜ

Artık Gabar'da petrolle ile ilgili günlük 100 bin varil müjdesi var. O dağlarda var olan zenginliklerin ortaya çıkması başta o şehirlerin zenginlikleri olmak üzere ülkemizin zenginliğine zenginlik katacaktır.