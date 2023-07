PKK'ya ağır darbe! Sözde Avaşin yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz'e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" kullanıldı ve Edip Temiz'in faaliyetleri adım adım takip edildi.

OPERASYON İÇİN EN DOĞRU AN SEÇİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Edip Temiz, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.