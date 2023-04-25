Son dakika: MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı imha edildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.
PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.
PKK'NIN BELİ KIRILDI!
Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.
MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.
YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.