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    • 25.04.2023 09:51
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    • 25.04.2023 10:24
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    Son dakika: MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı imha edildi

    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçtiği belirlendi.

    takvim.com.tr
    MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon

    Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

    PKK'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

    PKK'NIN BELİ KIRILDI!
    Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.


    MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.



    YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
    Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

    Güneş sorgu ve işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        HAKKARİ KIRSALI İLE IRAK VE SURİYE'DE UZUN YILLAR ÇALIŞTI
        Terörist Güneş'in, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

        12 EYLEMDE YER ALDI
        2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

        Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

        Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye'de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

        2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.


            İstanbul Taksim'de 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişinin yaralanmıştı.

            Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Alham Albashır, teröriste yardım eden Ammar Jarkas, Bilal Hasan ve Hüseyin Güneş yakalanmıştı. Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

            BÜYÜKBAŞLARA SIĞINDI
            Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçmasını da sağlayan Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı'da örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit edildi.

            ADIM ADIM İZLENDİ
            Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörist Menci'nin izini adım adım sürdü. Sahadaki istihbarat ekipleri Menci'nin yerini tespit etti. Bulunduğu noktadan araçla çıkan terörist SİHA'yla adım adım izlendi.

            Menci'nin içinde bulunduğu araç, Suriye'nin doğusundaki Kamışlı-Tirbespi yolu üzerinde seyir halindeyken SİHA'yla nokta atışıyla vuruldu. 24 Şubat'ta Menci ve yanındaki bir kişi etkisiz hale getirildi.

                TERÖRİSTİ MENCİ YOLLADI
                Bombacının hazırlanarak olay yerine gönderilmesi işini organize eden kişinin Halil Menci olduğu ifadelerde yer almıştı.

                Ammar Jarkas ifadesinde, "Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Menci'nin bahsettiği kadın olduğunu söyledi. Sonra da siz geldiniz" demişti.

                FATİH CAMİİ'NDE KEŞİF
                İstiklal Caddesi'ni kana bulayan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan PKK/YPG'li kadın terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı 4 bölgeden birinin Fatih Camisi olduğu öğrenilmişti. Albashir'in ifadeleri; saldırınınn gerçekleştirilmesi talimatını veren YPG/PKK iltisaklı teröristlerin bağlantılıları ortaya çıkarmıştı.


                BAYIK İÇİN YAKALAMA EMRİ
                Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren terör örgütünün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan teröristbaşı Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, terör örgütü YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, PKK'nın Suriye kolu SDG'li Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

                    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
                    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

                    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

                    2 Haziran 2022 Süleymaniye
                    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

                    19 Haziran 2022 Süleymaniye
                    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

                    24 Haziran 2022 Süleymaniye
                    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

                    4 Temmuz 2022 Gara
                    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

                    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
                    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

                    22 Temmuz 2022 Suriye
                    YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

                    24 Temmuz 2022 Aynularab
                    PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

                    28 Temmuz 2022 Süleymaniye
                    PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

                    30 Temmuz 2022 Suriye
                    Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

                        1 Ağustos 2022 Aynularab
                        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

                        9 Ağustos 2022 Gara
                        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

                        12 Ağustos 2022 Kamışlı
                        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                        16 Ağustos 2022 Kamışlı
                        PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                        31 Ağustos Gara
                        PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                        4 Eylül Sincar
                        PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                        12 Eylül Erbil
                        PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                        18 Eylül Ayn İsa
                        PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                        23 Eylül Sınır hattı
                        PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                        26 Eylül
                        PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                        29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                        PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                        28 Eylül Halep
                        PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                            6 Ekim Aynularap
                            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                            9 Ekim Gara
                            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                            10 Ekim Sincar
                            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                            21 Ekim Sincar
                            PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                            24 Ekim Suriye
                            PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                            1 Kasım Suriye
                            PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                            5 Kasım Suriye
                            PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                            30 Kasım Sincar
                            PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

                            5 Aralık Suriye
                            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

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                            Haberler Haberler Son dakika: MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Sözde Rakka sorumlusu Mehmet Sarı imha edildi
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