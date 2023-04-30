MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK/PYD'nin sözde askeri İstihbarat Sorumlusu Sabri Abdullah etkisiz hale getirildi

Büyükşehirlerdeki eylemlerin talimatını veren sözde askeri istihbarat sorumlusu Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ayn El Arab'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'TEN NOKTA OPERASYON | VİDEO İZLE
MİT, Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.
Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.
MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI
2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok kodu korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.