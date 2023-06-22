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    • 22.06.2023 13:44
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    CHP'de kavga alevleniyor! Kemal Kılıçdaroğlu koltuk için il başkanlarından imza aldı... Ekrem İmamoğlu'ndan bir çıkış daha...

    CHP'deki 'değişim' kavgasına il başkanları da dahil oldu. Parti örgütlerini kendisine bağlayan "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek koltuktan kalkmayacağını belli eden Kemal Kılıçdaroğlu dün il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanları buna karşı çıktı. Yaşananların ardından 'bir şekilde' ikna edilen il başkanları Kılıçdaroğlu için imza vererek. "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı. İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı.

    takvim.com.tr
    CHP’de il başkanları krizi! Ortalık karıştı
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    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor.

    CHP KARIŞTI
    Seçimlerin ardından muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu istifaya çağrılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve son olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başmkanı Tunç Soyer 'değişim' çıkışı yaptı.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Topyekün değişim" mesajı vererek "Genel Başkan da değişmeli" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğunu açık açık ilan etti.

    12 seçim kaybetmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu ise "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışını yarapak örgütleri kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı.

        "GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
        Dün de partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

        CHP'DE İL BAŞKANLARI KRİZİ: ÖNCE KARŞI ÇIKIŞ SONRA İMZA VERDİLER!
        CHP'de 'değişim' kavgası sürerken dün de il başkanları krizi yaşandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi. Görüşme sürerken 24 İl başkanının istifa ettiği iddiası gündeme geldi ancak daha sonra meselenin 'imza krizi' olduğu öne sürüldü.

        ZORLA İMZA İSTEDİLER İL BAŞKANLARI KARŞI ÇIKTI
        İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktı.

        CHP yandaşı Özlem Gürses de yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanları toplantısında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istenmiş. Bazı il başkanları bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıkmış..." ifadeleriyle krizi doğruladı.

            KAFTANCIOĞLU: KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ
            Toplantının ardından bir paylaşım yapan CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

            İKNA EDİLDİLER! İMZAYI ATTILAR
            İmza vermeyen il başkanları daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptı.

            EKREM İMAMOĞLU HEDEF ALINDI
            Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu hedef alınarak "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadelerine yer verildi.

            Açıklama şu şekilde;

            "CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin, vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devanubda 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdarğlu ile birlikte kapsamlı verimli toplantı yaptık.

            "Düyun-u Umumiye Kabinesinin memleketi Uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik.

            Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

            "GENEL BAŞKANIMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI TASVİP ETMEDİĞİMİZİN DE BİLİNMESİNİ İSTERİZ"
            Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz.


            CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir.

            Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kuruoltay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz.
            Yerel seçimler öncesi CHP il başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayacak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kimsesizlerin kimsesi" diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız."

            İMAMOĞLU'NDAN EŞ ZAMANLI BİR ÇIKIŞ DAHA
            İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 81 il Başkanının açıklaması ile eş zamanlı olarka bir açıklama yaptı. "İstanbul'a Hizmette 4. Yıl" isimli programda konuşan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesiyle toplumun umudunun yeniden harekete geçirileceğini öne sürerek yerel seçimlerde başarılı olmanın 'köklü değişime' bağlı olduğunu savundu. İmamoğlu İl başkanlarının metnini ise 4 il başkanının yazdığını savundu.

            İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz. Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor.

            "4 İL BAŞKANI HAZIRLADI"
            İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 16'lı masa kuracağım dediği toplantıyı işaret ederek, "Salı günü yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı. İmamoğlu il başkanlarının açıklamasını, sadece 4 il başkanının hazırladığını söyledi.

            İmamoğlu'nun krizi körükleyecek açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

            "İl başkanlarının açıklamalarını doğru bulmuyorum. Kişisel ikili sohbet havasında nöyle bir metnin yazılmasını onaylamıyorum. 81 il başkanının böyle bir düşüncede olduğunu da düşünmüyorum Tam olarak hangi il başkanları olduğuna bakamadım. Ancak 81 il başkanı bu düşüncede değil kanısındayım. Değişimden kastım lider bazlı vitrin değişimi değil topyekün bir değişim talebidir. Zamanla lider değişimi de olacaktır ancak şuan talebim yönetim, idare ve anlayış değişimi..."

            Ne yazık ki, cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Türkiye, milli iradeye dayalı yönetim fikri zayıflamış, toplumsal kesimler arasındaki kutuplaşma derinleşmiş, adalete güven tükenmiş halde. Bu haliyle ülkemiz demokratik dünyadan uzaklaşmış bir durumda.

                Muhalefet bileşenleri olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettik.

                Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidar değiştirecek bir güven ve umut yaratamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir.

                Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi, giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor. Dünya örneklerinden biliyoruz ki, muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşayamaz.

                Muhalefetsiz rejimlerde vatandaşlar iktidarların merhametine terk edilir. Toplum bizden esaslı bir değişim bekliyor. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz.

                Daha da kötüsü, uzunca bir süre toplumsal muhalefetin değişim arzusunu ve umudunu kolay kolay yeniden harekete geçiremeyiz.

                "VİTRİN DEĞİŞTİRMEK YETMEZ"
                Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı şansı kalmaz. Türkiye muhalefetini buradan çıkarmak, CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır.

                Bir bütün olarak kendimizi, partimizi, muhalefeti yeniden inşa etmemiz en acil ve en hayati ihtiyaçtır. Sadece vitrinimizi ve söylemimizi değiştirmek yetmez.

                İdeolojik politik hattımızı sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle, toplumun bugünkü özgürlük, adalet ve eşitlik talepleriyle ve zamanın ihtiyaçlarıyla güncellemeliyiz.

                "DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ"
                CHP'yi topluma açarak örgütümüzü gençleştirmeliyiz. Parti içi demokrasi vazgeçilmez prensibimiz olmalı. Değişmek zorundayız.

                Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafe açılıyor. Muhalefette yaşanacak yenilenme yeni bir ittifak mimarisinin kurulmasının da anahtarıdır.

                Toplum muhalefetin genelinden bir yenilenme ve dönüşüm beklemektedir. Yeni ittifakların toplumda güven tazelemesi ve iktidar umudunu diri ve enerjik tutması bir zarurettir.

                Değişemeyen ve dönüşemeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez. Ülkeye demokrasiyi getirebilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz.

                Tarih geçen yüzyılda CHP'ye Türkiye'nin modern ve güçlü bir devlet olmasına öncülük etme rolü yüklemişti. Zaman şimdi bize toplum eliyle daha güçlü bir demokrasi inşa etme sorumluluğu yüklüyor. Bu görevden kaçamayız, kaçmayacağız.

                İstanbul'da değişimi gerçekleştirdiğiniz ve 4 yıldır sürekli artan bir destekle sahip çıktığınız için sizlere ve tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.

                Sizin desteğiniz, iradeniz ve emeğinizle İstanbul değişti. Sizlere, bu eşsiz şehre ve "Durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar" diyen Atatürk'e layık bir yönetici olabilmek benim için en büyük onurdur."

                KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA KATILMADI
                İl başkanlarının metninde etkisi olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun düzenlediği toplantıya katılmadı.

                Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise katılmamasının sebebini şöyle açıkladı;

                "İl dışından toplantıya yetişmek üzere yola çıkmış olmama rağmen yetişememiş olmamı farklı şekillerde yorumlayanlara yarın akşam demokrasi şenliğinde buluşmak üzere diyorum. 4 yıl boyunca İstanbul'umuzu şeffaf katılımcı bir şekilde yöneten ve hizmetleriyle İstanbulluların gönlünde yer eden İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarını bir kez daha kutluyorum."

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                Haberler Güncel CHP'de kavga alevleniyor! Kemal Kılıçdaroğlu koltuk için il başkanlarından imza aldı... Ekrem İmamoğlu'ndan bir çıkış daha...
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