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    • 20.06.2023 16:47
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    Siyasi yankesicilere gün doğdu! Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa ve değişim çağrıları kulak tıkadı söylemlerinde vites yükseltti. Adaylık rüşveti olarak küçük ortaklarına dağıttığı 39 vekilin hesabını veremeyen Kılıçdaroğlu gelen tepkilere Meclis kürsüsünden yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Siyasi yankesicilere gün doğdu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.

    CHP KARIŞTI İYİ PARTİ BÖLÜNDÜ
    Seçimlerin ardından muhalefet sallandı. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime giren DEVA, Saadet Parisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 38 vekil elde etti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU VİTES YÜKSELTTİ
    CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    "Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.

    "GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
    Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde yeni ittifaklar olabileceği yönünde de mesajlar verdi.

    Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.

        SİYASİ YANKESİCİLERE GÜN DOĞDU
        Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, "Vekil olmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına... Siyasi yankesicilere gün doğdu" yorumlarına sebep oldu.

        CHP KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ VERDİ
        CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

        "SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK YANKESİCİLİK OLAYI"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyondaki pazarlıkları ve CHP'nin içine düştüğü durumu "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti.

        Erdoğan şunları söylemişti;

        "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."

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        Haberler Güncel Siyasi yankesicilere gün doğdu! Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım
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