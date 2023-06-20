Siyasi yankesicilere gün doğdu! Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

"SİYASİ TARİHİN EN BÜYÜK YANKESİCİLİK OLAYI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyondaki pazarlıkları ve CHP'nin içine düştüğü durumu "sazan sarmalı" olarak tanımlamış, "Siyasi tarihin en büyük yankesicilik olayı" demişti.

Erdoğan şunları söylemişti;

"CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."