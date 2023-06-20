Siyasi yankesicilere gün doğdu! Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyona yakın oy fark attı.
CHP KARIŞTI İYİ PARTİ BÖLÜNDÜ
Seçimlerin ardından muhalefet sallandı. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime giren DEVA, Saadet Parisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 38 vekil elde etti.
KEMAL KILIÇDAROĞLU VİTES YÜKSELTTİ
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
"Buradayım. Mücadeleye devam edeceğim" çıkışıyla koltuktan kalkmayacağını belirten Kılıçdaroğlu bugün ise flaş bir çıkış yaparak kendisine oy verenleri adeta çıldırttı.
"GEREKİRSE 16'LI MASA KURACAĞIM"
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde yeni ittifaklar olabileceği yönünde de mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullardaki ülkeyi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil altılı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkartalım." diye konuştu.