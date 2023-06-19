Bay bay Kemal'in dokunulmazlığı gitti! Dosyalar raftan indi

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığı'na iade etti.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara iletti.





28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla hazırlanan 30'a yakın dosya soruşturma bürolarına havale edildi.