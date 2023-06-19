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    Bay bay Kemal'in dokunulmazlığı gitti! Dosyalar raftan indi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı gitti. Terör suçlarının da bulunduğu 30 dosya raftan indi. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hakkında yapılan şikayetlerle ilgili aralarında terör suçlarının da bulunduğu 30'a yakın dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bürolara gönderildi.

    Dosyalar raftan indi

    TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, 28'inci dönemde seçilemeyen ve geçen dönem Meclis'e gönderilen milletvekilleri hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını Cumhurbaşkanlığı'na iade etti.

    Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara iletti.



    28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Tehdit', 'İftira' ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla hazırlanan 30'a yakın dosya soruşturma bürolarına havale edildi.



    Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialar ve ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında savcılık gerekli delilerin toplanması için çalışma yürütecek. Eğer suç unsurlarına rastlanıp yeterli delillerin bulunması halinde, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan şikayetlere istinaden gerekli suçlardan iddianame hazırlanacak.
    DİLHAN DUMANOĞLU

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