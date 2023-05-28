Son dakika: CHP'den bir skandal daha! Yalova Çınarcık'ta eski İlçe Başkanı Mustafa Deveci sandığa iki zarf attı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.
47 BİN 523 YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.
Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.