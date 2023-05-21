Başkan Erdoğan Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu: Bay Bay Kemal buradan yüzde 90 oy aldı bize ne? Biz ayrım yapmayız

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Biri çıkmış ne diyor? 3 ayda ne yapıyorsunuz diyor. Eğer sen de yüz varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. Biz pandemi döneminde İstanbul'da iki hastaneyi aynı anda kurduk. Bizim oradan bir tecrübemiz var. Biz bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok.
Bize dediler ki, "Siz burada yüzde 8 oy aldınız". Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep dil din ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır. Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı Arsuz, 30 yataklı Belen Hastanesi'ni açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.
Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.
İşte eser işte hizmet. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. Antakya'da 400 yataklı hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'daki hastanemiz yakında hasta almaya başlıyor. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız boyunca sadece eser siyaseti yaptık. Kimsenin etnik kökenine mezhebine bakmadık. Yeni inşa edeceğimiz konutları yaparken baktığımız tek şey hak sahibi olmaları. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasına hazmedemeyenler sularını bile kesmişler. Tüm hınçlarını depremzedelerden çıkarmış. Vali beye talimat verdim, çözün sorunu dedim. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar bahar getirecekti. Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti. Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiniz, depremzedelere düşman kesildiniz Nasıl oldu da bahardan kara kışa geçtiniz. Depremzedelere hakarete kadar vardılar. Milletim bunlara gereken mesajı verdi ama görülen o ki bunlar mesajı yanlış anlamış. Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Ekim kasım ayından itibaren konutları teslim etmeye başlayacağız.
AÇILIŞ ÖNCESİ KONTEYNER KENTTE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan Defne Hastane'sinin açılışı öncesinde konteyner kent ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hatay'ın sandığa gitmesi ve tercihini demokratik yollarla göstermesi çok önemlidir. Sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var" dedi. Hatay'daki Defne Hastanesi'ni "3 ayda nasıl olur" diyerek eleştiren muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bunlar zavallı" ifadelerini kullandı.