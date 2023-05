Başkan Erdoğan Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu: Bay Bay Kemal buradan yüzde 90 oy aldı bize ne? Biz ayrım yapmayız

Bize dediler ki, "Siz burada yüzde 8 oy aldınız". Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu, ölen yaralanan var mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Biz ayrım yapamayız. Mezhep dil din ırk bizim dinimizde de yok inancımızda da yok. Vatandaşımız gerekeni yapacaktır. Kardeşlerim Hatay'da 100 yataklı Arsuz, 30 yataklı Belen Hastanesi'ni açmıştık. Neler söylendi hatırlıyorsunuz. Hiçbirine aldırmadık. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştı. Herkesi mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik.

Gereken donanımları her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Bütün odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor. Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler.