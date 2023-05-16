AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark! Bir yanda depremzede vatandaşa zulüm eden CHP, diğer yanda tüm Türkiye’yi kucaklayan Başkan Erdoğan





CHP'nin yüzde 90 oy aldığı Defne'de evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler devlet tarafından kuruldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı. 24 saat esasına göre yürütülen çalışmayla tamamlanan 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor.

Daha iktidara gelmeden demoktratik haklarını kullanarak oy veren vatandaşları fişleyip cezalandıran CHP zihniyeti, depremzedelerin yardımını keserken onları sokağa attı. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ise Kılıçdaroğlu ve CHP'ye verilen oy oranlarına bakmaksızın Türkiye'nin her yerinde hangi partili olursa olsun hizmetlerine devam ediyor.