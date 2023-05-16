AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark! Bir yanda depremzede vatandaşa zulüm eden CHP, diğer yanda tüm Türkiye’yi kucaklayan Başkan Erdoğan

Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli seçimi için sandık başına gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.
DEPREM BÖLGESİ BAŞKAN ERDOĞAN DEDİ
Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin bölgede oy oranının düşeceğini tahmin eden siyasi yağmacılar ise büyük bir şok yaşadı.
CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğan'a sandıkta destek verdi.
Deprem bölgesindeki oy oranları şu şekilde :