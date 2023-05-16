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    • 17.05.2023 12:26
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    AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark! Bir yanda depremzede vatandaşa zulüm eden CHP, diğer yanda tüm Türkiye’yi kucaklayan Başkan Erdoğan

    14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesi, enkaz üzerinde tepinip siyaset devşirenlere çok net cevap verdi. Demokratik haklarını her daim yanlarında olan Başkan Erdoğan ve AK Parti'den yana kullandı. Çıkan bu tablonun ardından CHP zihniyeti içindeki nefreti ortaya dökerek, AK Parti’ye oy veren depremzedeleri fişleyip hakaretler yağdırdı. Daha iktidara gelmeden, depremzedelerin yardımını kesen ve onları sokağa atan CHP zihniyeti bir kez daha sınıfta kaldı. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ise Kılıçdaroğlu ve CHP'ye verilen oy oranlarına bakmaksızın Türkiye'nin her yerinde hangi partili olursa olsun hizmetlerine devam ediyor. İşte AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark...

    takvim.com.tr
    Fark var!
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    Türkiye 14 Mayıs'ta yüzyılın en önemli seçimi için sandık başına gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı. Bu sonuçlarla seçim 2. tura kaldı.



    DEPREM BÖLGESİ BAŞKAN ERDOĞAN DEDİ
    Asrın çifte felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası yaraları sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin bölgede oy oranının düşeceğini tahmin eden siyasi yağmacılar ise büyük bir şok yaşadı.

    CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğan'a sandıkta destek verdi.

    Deprem bölgesindeki oy oranları şu şekilde :



                ELAZIĞ
                Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67,19
                Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,19



                KİLİS
                Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,62
                Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26,87


                CHPLİLER DEPREMZEDELERE KİN KUSTU
                Bölge halkının daima yanlarında olan Başkan Erdoğan ve AK Parti'den oy kullanması siyasi yağmacıların yüzünü ortaya çıkardı. CHP'nin yayın organı Sözcü skandal manşetle depremzedeleri hedef alırken, CHP ve destekçileri AK Parti'ye oy verenleri fişleyip adeta cezalandırdı.

                YARDIMLARI KESTİLER SOKAĞA ATTILAR
                Kin ve nefret ile yapılan yardımları haram etmekle yetinmeyen CHP'liler, yardımları kesip, depremzedeleri sokağa attı.



                Deprem bölgesinde yardım faaliyetleri yürüten Melike isimli vatandaş yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardım yapan CHP'li vatandaşların seçimler sonrası bölgedeki oy oranları nedeniyle yardımı kestiklerini belirten mesajları paylaştı.

                EŞYA YARDIMLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER
                Bu gelişme sonrası 174 yetim çocuk desteksiz kalırken, 2000'e yakın evin erzak koliler de iptal edildi. Diğer yandan CHP'liler yapılan eşya yardımları da geri istedi.



                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
                    Katıldığı canlı yayından konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Özellikle benim halkım, kucaklayıcı, nefret kokan değil dışlayan değil özellikle samimiyet içinde. Bu finalin de böyle tamamlanmasını bekliyor. Benim milletim terör örgütleri ile birlikte bir seçim görmek istemiyor. Onlarda sadece kan kin ve ölüm var. Böyle bir şeyi Türk milletinin beklemesi olabilir mi? Düşünün deprem bölgesine tehdit savuruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar. Devlet kurumlarını yıpratmayı sürdürüyorlar. Bu jakobenler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır" dedi.



                    HANGİ PARTİYE OY VERİRSE VERSİN KUCAKLAYACAKSIN
                    CHP'lilerin verilen oylar nedeniyle depremzedelere kin kusmasını çok sert eleştiren Başkan Erdoğan, "Biz oranın bize olan oy noktasında yaklaşımını biliyoruz ama bizim için Defne'de ölen insanlar önemli. Devletsen bu hizmeti en yüksek seviyede yapmanız gerekiyor. Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım gerek cumhurbaşkanlığım döneminde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım. Van depremini hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Daha ikinci akşam orada oldum ve tüm arkadaşlarımı seferber ettim. Belediye başkanı muhalif bir partidendi. Büyükşehirlerde su olayını çözmek belediyenindir. Adam müdahale etmiyor. Veysel Bey'e dedim ki DSİ'yi buraya sok ve buranın su sorununu çöz. Adeta Van gölünün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Biz oradaki süreci devam ettirdik. Şu an bile Van'da ikinci parti konumundayız bu kadar hizmete rağmen. Ama bu ben Van'ı ihmal edebilirim demek değildir. Sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin tamamı bu hizmete layıktır. Milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Deprem bölgesinde 50 bin vefatımız var. Hangi partiye oy verirse versin kucaklayacaksın. Bazıları hala annesinin babasının öldüğünü bilmiyor" ifadelerini kullandı.



                    İKİ ZİHNİYET ARASINDAKİ DEVASA FARK
                    Tüm bu yaşananlar iki zihniyet arasındaki devasa farkı gözler önüne serdi. Başkan Erdoğan, asrın felaketinde en çok etkilenen yerlerin başında gelen Hatay Defne'de vatandaşlar için tüm imkanlarını sefeber etmişti.



                        CHP'nin yüzde 90 oy aldığı Defne'de evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler devlet tarafından kuruldu. Depremden kısa bir süre sonra kentte Defne Devlet Hastanesi'nin temelleri atıldı. 24 saat esasına göre yürütülen çalışmayla tamamlanan 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor.

                        Daha iktidara gelmeden demoktratik haklarını kullanarak oy veren vatandaşları fişleyip cezalandıran CHP zihniyeti, depremzedelerin yardımını keserken onları sokağa attı. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ise Kılıçdaroğlu ve CHP'ye verilen oy oranlarına bakmaksızın Türkiye'nin her yerinde hangi partili olursa olsun hizmetlerine devam ediyor.

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                        Haberler Güncel AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark! Bir yanda depremzede vatandaşa zulüm eden CHP, diğer yanda tüm Türkiye’yi kucaklayan Başkan Erdoğan
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