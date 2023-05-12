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    Avrupa medyasını Takvim meydanlara çağırdı: Bu kalabalık size bir şey anlatıyor mu?

    Avrupa medyası, Erdoğan'a kafayı taktı. Topluca Türkiye'ye çıkarma yaptı. İl il gezip karalama kampanyası başlattı! Takvim de hepsini meydanlara çağırdı: Bu kalabalıklar size bir şey anlatıyor mu?

    Hodri meydan

    Batı'nın eski Türkiye hasreti alevlendi! Tüm medya, dil birliğine gitti! Erdoğan'a yüklendi. Hakaretler, iftiralar birbirini izledi. Yetmedi. Ünlü medya kuruluşları, Türkiye'ye muhabir ordusu gönderdi!



    Her biri, il il gezdi. Erdoğan'ı kötüledi. Kılıçdaroğlu'nu yüceltti. Vatandaşı etkilemek istedi. Ama Başkan Erdoğan'a koşan milyonlar karşısında hepsi körleşti! Sağır kesildi! Vatandaş, bunları yemedi!

    KİM NEREDE
    Reuters: Hatay, Adıyaman, Diyarbakır
    BBC: İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep
    The New York Times: İstanbul, Ankara
    France24: İstanbul
    The Washington Post: Ankara
    The Economist: İstanbul
    Bild: İzmir
    Theguardian: Ankara

    PİŞMAN EDECEĞİZ
    Başkan Erdoğan, Ankara'da gençlerin sorularını cevapladı: Fahiş fiyat ve kira artışı yapanları, analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Kızılay, çadır satamaz. CHP, İMF ile gizlice görüşüyor.

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    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Avrupa medyasını Takvim meydanlara çağırdı: Bu kalabalık size bir şey anlatıyor mu?
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