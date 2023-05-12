Avrupa medyasını Takvim meydanlara çağırdı: Bu kalabalık size bir şey anlatıyor mu?

Batı'nın eski Türkiye hasreti alevlendi! Tüm medya, dil birliğine gitti! Erdoğan'a yüklendi. Hakaretler, iftiralar birbirini izledi. Yetmedi. Ünlü medya kuruluşları, Türkiye'ye muhabir ordusu gönderdi!
Her biri, il il gezdi. Erdoğan'ı kötüledi. Kılıçdaroğlu'nu yüceltti. Vatandaşı etkilemek istedi. Ama Başkan Erdoğan'a koşan milyonlar karşısında hepsi körleşti! Sağır kesildi! Vatandaş, bunları yemedi!
KİM NEREDE
Reuters: Hatay, Adıyaman, Diyarbakır
BBC: İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep
The New York Times: İstanbul, Ankara
France24: İstanbul
The Washington Post: Ankara
The Economist: İstanbul
Bild: İzmir
Theguardian: Ankara
PİŞMAN EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan, Ankara'da gençlerin sorularını cevapladı: Fahiş fiyat ve kira artışı yapanları, analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Kızılay, çadır satamaz. CHP, İMF ile gizlice görüşüyor.