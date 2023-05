Avrupa medyasını Takvim meydanlara çağırdı: Bu kalabalık size bir şey anlatıyor mu?

Batı'nın eski Türkiye hasreti alevlendi! Tüm medya, dil birliğine gitti! Erdoğan'a yüklendi. Hakaretler, iftiralar birbirini izledi. Yetmedi. Ünlü medya kuruluşları, Türkiye'ye muhabir ordusu gönderdi!





Her biri, il il gezdi. Erdoğan'ı kötüledi. Kılıçdaroğlu'nu yüceltti. Vatandaşı etkilemek istedi. Ama Başkan Erdoğan'a koşan milyonlar karşısında hepsi körleşti! Sağır kesildi! Vatandaş, bunları yemedi!

KİM NEREDE

Reuters: Hatay, Adıyaman, Diyarbakır

BBC: İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep

The New York Times: İstanbul, Ankara

France24: İstanbul

The Washington Post: Ankara

The Economist: İstanbul

Bild: İzmir

Theguardian: Ankara

PİŞMAN EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Ankara'da gençlerin sorularını cevapladı: Fahiş fiyat ve kira artışı yapanları, analarından doğduklarına pişman edeceğiz. Kızılay, çadır satamaz. CHP, İMF ile gizlice görüşüyor.