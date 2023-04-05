Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti!





8. BASAMAĞA '5 YIL' ŞARTI

Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. 5 yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8'inci basaaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak. Birinci basamakta bulunan sigortalılar 3 veya 4 trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.