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    Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti!

    Trafik sigortasında 5 yıl kaza yapmayan sürücüye % 50 indirim gelirken, kötü sürücü poliçeyi % 200 zamlı ödeyecek. Elektrikli araçta % 10 indirim var.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Kazasız sürücüye yüzde 50 indirim

    Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçerken, milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi yapılacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 oranında indirim uygulanırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek.



    % 20 PARÇA İNDİRİMİ
    Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre; hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.



    8. BASAMAĞA '5 YIL' ŞARTI
    Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. 5 yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8'inci basaaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak. Birinci basamakta bulunan sigortalılar 3 veya 4 trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.



        İNDİRİM % 5'TEN BAŞLAYACAK
        Hasarsızlık indirimleri 5'inci basamaktan itibaren başlayıp 8'inci basamağa kadar çıkacak. 5'inci basamakta indirim yüzde 5, 6'ncı basamakta indirim yüzde 20, 7'nci basamakta indirim yüzde 40, 8'inci basamakta indirim yüzde 50 olacak. 4'üncü basamakta prim yüzde 10, 3'üncü basamakta yüzde 45, 2'nci basamakta yüzde 90, 1'inci basamakta yüzde 135, 0'ıncı basamakta yüzde 200 artırılacak. Nisan'ın 15'inde yürürlüğe gireceği açıklanan düzenlemeyle hasarsızlık prim oranları güncellendi.



        AYLIK ARTIŞ % 2'YE İNECEK
        Ttafik sigortalarına otomatik olarak her ay gelen yüzde 4.75'lik artış Mayıs'tan itibaren yüzde 2 olarak değiştirildi. Böylece primlerin artış hızı yüzde 58 oranında azalmış oldu. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler Nisan'da uygulanan araç grubu bazında 4'üncü basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

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