Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu geçerken, milyonları ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimi ve hasar sonrası prim artırım oranları değişti. Elektrikli araçlar için yüzde 10 zorunlu trafik sigortası primi indirimi yapılacak. Kazasız sürücüye yüzde 50 oranında indirim uygulanırken, kötü sürücüler poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek.
% 20 PARÇA İNDİRİMİ
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre; hasarın giderilmesi ve tazminat ödemesinde orijinale eşdeğerli belgelendirilen parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi durumunda yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.
8. BASAMAĞA '5 YIL' ŞARTI
Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısı 7'den 9'a çıkarıldı. Elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren düzenleme kapsamında basamaklara 0 ile 8 eklendi. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek, hasar nedeniyle de primler yüzde 200 artırılabilecek. 5 yıl hasarsızlığı olanlar sigorta poliçesini 8'inci basaaktan kestirecek ve daha fazla indirim hak etmiş olacak. Birinci basamakta bulunan sigortalılar 3 veya 4 trafik kazasına karışırsa sigorta basamağı 1'den 0'a düşecek ve daha fazla prim ödeyecek.