Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Depremin Türkiye'ye verdiği hasar 104 milyar dolar





"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NI KURUMSALLAŞTIRDIK"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türk Asrı yapacaklarına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırdıklarını hatırlattı. Terör örgütleriyle verilen mücadeleleri de anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Son 20 yılda ülkemizi hedef alan tüm şer odaklarının oyunlarını bozduk. Masalarını başlarına devirdik" dedi.



Gelinen nokta ile yetinmenin yakışmayacağını hedeflerin büyük olduğunu ve Türkiye'nin şahlanış zamanı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı'nı kurduk. Çünkü Türkiye'nin daha güçlü olması için siyaseten de daha güçlü olmamız lazımdı. Vatanını milletini seven insanların ve vatanla milletine sahip çıkacak insanların siyasi partilerin gücünü birleştirmesi gerekiyordu. Şimdi Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Elbette bu önümüzdeki seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin de aramıza katılmasından hem memnuniyet duyduk. Hem de daha da güçlendik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz. Vatana millete hizmet yolunda el ele gönül gönüle inşallah birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Son 20 yılda attığımız adımlarla Cumhuriyetimiz taçlanmıştır. Son 20 yılda 80 yılda yapılmayan birçok şeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık. Son 20 yılda 80 yılda yapılanların beş katı on katı yirmi, otuz, elli katını yaparak ülkemize büyük hizmetler kazandırdık. Son 20 yılda savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi yüzde 80 milliliğe ulaşarak ülkemizin bağımlılığı yönünde önemli adımlar attık. Son 20 yılda ülkemizi hedef alan tüm şer odaklarının oyunlarını bozduk. Masalarını başlarına devirdik. Biz artık Türkiye olarak oyun kuran bir ülkeyiz. Ama bize karşı kurulan oyunları da bozan bir ülkeyiz çok şükür. Hem sahada güçlüyüz hem masada güçlüyüz. Sahaya inmek ihtiyaç duyulursa sahaya iniyoruz. Son 20 yılda bizi hedef alan terör örgütlerinin hepsiyle de mücadele ettik. PKK'yla mücadele ettik. Ülkemizden temizledik. FETÖ ile mücadele ettik. 15 Temmuz'da hadlerini bildirdik. Aynı şekilde DEAŞ ile mücadele ettik. DHKP-C ile mücadele ettik. Adı ne olursa ideolojisi ne olursa olsun kimi hedef alırsa alsın terör hepimizin düşmanıdır. Terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi de bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz. Sonuçta geldiğimiz nokta Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladık. Ama Türk'e Türk milletine bu geldiğimiz nokta ile yetinmek yakışmaz. Hedeflerimiz büyük. Artık Türkiye'nin şahlanış zamanı. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türk Asrı yapacağız. Türk Dünyası'nın yüzyılını yapacağız. İşte adımlarımızı da atıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırdık. Tüm kurumlarını bir çatı altında birleştirdik İstanbul Zirvesi'nde. İnşallah Türk Dünyası'nın birliğinin güçlenmesi için de çok çalışacağız."



"DÜNYADA ÇATIŞMALAR, GÜÇ SAVAŞLARI VAR. AMA YENİ AKTÖRLER DE VAR"

Türkiye'nin geldiği noktayla birlikte hedefleri büyütürken karşılaşılacak zorlukların da olacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim geldiğimiz nokta bu noktayla yetinmezken hedeflerimizi daha da büyütürken elbette karşımıza bundan sonra da zorluklar çıkacaktır. Bu zorlukları da hep birlikte inşallah aşacağız. Şu depremin verdiği hasarı Türkiye'ye oluşan hasar ilk rapor tespitlerine göre Türkiye'nin BM kalkınma programı, Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ortak hazırladığı raporda yaklaşık 104 milyar dolar. Biz bunun altından kalkarız. Milletçe kalkarız. Ama seven de sevmeyen de herkes şunu biliyor. Depremden etkilenen şehirleri 'Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır' diyorlar. Bazıları da 'Evet oy vermeyeceğim ama yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyor. Bu da iyi bir şey aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan yaparsa Cumhur İttifakı yaparsa oyunu da ver kardeşim. Daha da güçlenelim. Recep Tayyip Erdoğan daha güçlü yapsın. Ama onun ötesinde kolay bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada krizler var savaşlar var. Çatışmalar var. Dünyadaki korunan sistemler artık yetersiz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Dünya zorlanıyor Türkiye değil. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor. İşte savaş kimse inanmazdı. İşte yaşadığımız Covid kimse bunu söylese 5 sene önce kimse inanmazdı. Buna benzer birçok zorluklar, çatışmalar, güç savaşları var. Ama yeni aktörler de var. Dolayısıyla bir güç mücadelesinin güç paylaşımının olduğunu görüyoruz dünyada. O nedenle Türkiye olarak biz şu andaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek için ülke olarak daha istikrarlı olmamız lazım. Daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimizi daha da büyütmemiz lazım. O doğrultuda hep beraber gece gündüz çalışmamız lazım. Bu da ancak Cumhur İttifakı ile olur. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde olur. Bunu tüm dünya görüyor. Elbette demokraside vatandaşlarımız oyunu verecektir. Tüm milletimizin vereceği karara saygımız vardır. Ama milletimiz de bir gerçeği görüyor. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetir. Bu ülkeyi dünyada Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları temsil eder" diye konuştu.