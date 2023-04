Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Depremin Türkiye'ye verdiği hasar 104 milyar dolar

Bartın'da düzenlenen iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinin BM politikası haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin her girişiminin küresel çapta saygı gördüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Dün de deprem bölgesindeydi. Bugün İstanbul'da çalışıyoruz. Hepimiz her gün Türkiye'nin her bir köşesinde milletimiz için devletimiz için bekamız için çalışıyoruz. Elbette çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Daha dün New York'tan geldik. Hanımefendinin Sıfır Atık Projesi BM politikası haline geldi. Türkiye'nin attığı her adım her girişimi artık küresel çapta saygı görüyor. İlgi görüyor. Türkiye artık sadece bölgesel güç değil küresel bir aktör olmuştur. Bu elbette durup dururken olmamıştır" diye konuştu.