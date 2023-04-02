Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Depremin Türkiye'ye verdiği hasar 104 milyar dolar

Bartın'da düzenlenen iftar programına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinin BM politikası haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin her girişiminin küresel çapta saygı gördüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Dün de deprem bölgesindeydi. Bugün İstanbul'da çalışıyoruz. Hepimiz her gün Türkiye'nin her bir köşesinde milletimiz için devletimiz için bekamız için çalışıyoruz. Elbette çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Daha dün New York'tan geldik. Hanımefendinin Sıfır Atık Projesi BM politikası haline geldi. Türkiye'nin attığı her adım her girişimi artık küresel çapta saygı görüyor. İlgi görüyor. Türkiye artık sadece bölgesel güç değil küresel bir aktör olmuştur. Bu elbette durup dururken olmamıştır" diye konuştu.
"DEPREMİN VERDİĞİ HASAR 104 MİLYAR DOLAR"
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüzyılın afetinde yaraların sarıldığını ve afetzedelerin bir yıl içerisinde yeni evlerinin yapılarak teslim edileceğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Buruk bir Ramazan'ı yaşıyoruz. Çünkü 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadık. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Dünya tarihinin en büyük doğal afetlerinden birisini maalesef ülkemizde yaşadık. Şehirlerimiz yıkıldı insanlarımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Birçok şehrimiz harap oldu. Ama şehirlerimizi ayağa kaldırmak, tekrar inşa etmek ihya etmek de bizim boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde tüm yıkılan evlerin apartmanların yerine yenilerini vatandaşlarımıza yapıp teslim edeceğimizi söylediler, vadettiler. Bu vaadin yerine gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Elbette bir taraftan da vatandaşlarımızı evleri bitinceye kadar daha iyi şartlarda yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İlk başta çadırları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk barınak olarak. Şimdi vatandaşlarımızı konteyner evlere, konteyner kentlere taşıyoruz ki biraz daha rahat ortamda yaşasınlar. Duşu, banyosu, mutfağı içeride olan konteynırlara vatandaşlarımızı taşımaya başladık. Söylediğim gibi bu bir geçici önlemdi. Diğer taraftan birçok vatandaşımız için başta Antalya olmak üzere benim şehrim otellerimizi açtık. Sağ olsunlar tüm turizmcilerimiz hassasiyet gösterdi. Diğer taraftan devletimizin tüm kurumlarının misafirhanelerini aynı şekilde KYK'ya bağlı yurtlarımızı da depremzede kardeşlerimize tahsis ettik. Gittiğimiz her yerde depremzede kardeşlerimizle de yurtlarda bir araya geliyoruz. Burada da bir araya geleceğiz. Onların derdini dinleyeceğiz. Eksiklikleri varsa onları da gideriyoruz. Vatandaşlarımız evleri bitinceye kadar en iyi şekilde her yerde ağırlamaya devam edeceğiz. 3 Nisan itibariyle isteyen fiziki isteyen de çevrimiçi olarak öğretimine başlayabilecek. Üniversite eğitimine ve öğretimine başlayabilecek. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmeyecek. Yurtlarda kalan öğrenci kardeşlerimiz de aynı şekilde mağdur edilmeyecek. Fiziki olarak eğitimini devam ettirmek isteyen kardeşlerimize de yurt imkanını inşallah sağlayacağız. Bunu sağlamak durumundayız."
"BU SENE BİZİM GURUR YILIMIZ"
2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılının kutlandığına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. 100 yıllık bir asırlık cumhuriyet. Artık genç bir Cumhuriyet değil olgun bir cumhuriyettir. 100. yılında Cumhuriyetimiz artık küresel bir güç oldu. Aktör oldu. Ama şunu söylemek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmayı hedef olarak göstermiştir. Maalesef 100 yıllık tarihimizde çok sorunlar yaşadık. Darbeler yaşadık. İşte Menderes idam edildi. Dışişleri Bakanımız, Maliye Bakanımız. Üç siyasetçimiz geçmişte bir darbe sonucunda idam edilmiştir. Son 20 yıllık iktidarımızda da çokça zorluklarla karşılaştık. Hain FETÖ terör örgütünün bir darbe girişimi oldu. Gezi Olayları, muhtıralar oldu. Yaşamadığımız sorun kalmadı. Ama Türk milleti yılmaz, Türk milleti yoluna daha da güçlenerek devam eder. İşte biz de son 20 yılda Cumhuriyetimiz daha da güçlü olsun diye gece gündüz çalıştık" diye konuştu.