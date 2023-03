Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni bir şehircilik destanı yazacağız"

"YÜKSELEN ANADOLU'NUN ŞEHİRLERİNİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren afet bölgelerinde olduğunu aktaran Kurum, milletin yanında olduklarını, birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadıklarını vurguladı.Kurum, koştuklarını, durmadıklarını ve mücadelelerinde bir an olsun duraksamadıklarını, yorulmadıklarını anlatarak, "Her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza, milletimizle birlikte çıktık. Valililerimizle belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla iş dünyamızla kanaat önderlerimizle tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verdik, canla başla çalıştık. Allah'ın izniyle canla başla çalışmaya da devam edeceğiz. Aziz milletimiz, afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir ki biz aklımızla fikrimizle gönlümüzle Hatay'dayız, İskenderun'dayız ve inşallah projelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Tarihin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde, sizlere söz veriyoruz; Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız. Hatay'dayız, İskenderun'dayız. Her bir yuvayı, kardeşlerimize teslim edene kadar buradayız. Sıcak yuvalarında, ocaklar yanana kadar yine sizin yanınızdayız." dedi.