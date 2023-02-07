10 ilde hissedilen deprem Malatya'yı da yıktı! 3 yıl önce inşa edilen 41 dairelik yapı, 14 saniyede toz yığını arasında kaldı

Türkiye, tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi, pazartesi gecesi saat 04.17'de 7.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem, öyle şiddetliydi ki 10 ili hatta 10 ülkeyi de sallad! Onların arasında Malatya da vardı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte büyük bir yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre 300'den fazla bina yıkıldı! 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların arasında Yeşilyurt İlçesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren Trend Garden Residence da vardı! Daha 3 yıl önce yapılan ve 41 dairenin bulunduğu bina, 14 saniyede yıkıldı! İlk olarak enkazdan altı kişi yaralı kurtarıldı. Göçük altında hala 60 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Depremde il merkezinin yanı sıra Doğanşehir İlçesi'nin birçok yerleşim bölgesinin de hasar gördüğü vurgulandı. Ayrıca deprem nedeniyle Erkenek Tüneli'nde çökme meydana geldiği, tünelin kapalı olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttı.







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