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    10 ilde hissedilen deprem Malatya'yı da yıktı! 3 yıl önce inşa edilen 41 dairelik yapı, 14 saniyede toz yığını arasında kaldı

    Kahramanmaraş, 7.7’yle sallandı! 10 ilde hissedilen deprem Malatya'yı da yıktı! Bölgede 300 binanın yerle bir olduğu açıklandı. Onların arasında daha 3 yıl önce inşa edilen rezidans da vardı! 41 dairelik yapı, 14 saniyede toz yığını arasında kaldı.

    14 saniyede yerle bir oldu

    Türkiye, tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi, pazartesi gecesi saat 04.17'de 7.7 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem, öyle şiddetliydi ki 10 ili hatta 10 ülkeyi de sallad! Onların arasında Malatya da vardı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kentte büyük bir yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre 300'den fazla bina yıkıldı! 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi de yaralandı. Yıkılan binaların arasında Yeşilyurt İlçesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren Trend Garden Residence da vardı! Daha 3 yıl önce yapılan ve 41 dairenin bulunduğu bina, 14 saniyede yıkıldı! İlk olarak enkazdan altı kişi yaralı kurtarıldı. Göçük altında hala 60 kişinin olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Depremde il merkezinin yanı sıra Doğanşehir İlçesi'nin birçok yerleşim bölgesinin de hasar gördüğü vurgulandı. Ayrıca deprem nedeniyle Erkenek Tüneli'nde çökme meydana geldiği, tünelin kapalı olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yemek dağıttı.



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    BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
    Malatya'yı sarsan depremde tarihi yapılar da hasar aldı. Yeni Cami'nin kubbesi çöktü, duvarları yıkıldı. Yeni Cami, 'Büyük Zelzele' denilen ve 1894'te meydana gelen depremde yıkılan Hacı Yusuf Camii'nin yerine yapılmıştı. Cami, 1913'te 2. Abdülhamid'in katkılarıyla yapılmıştı.



    DEPREME YAYINDA YAKALANDI
    aHaber ekibi depremin vurduğu Malatya'ya gitti. Muhabir Yüksel Akalan canlı yayındayken Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Toz bulutu içinde kalan muhabir, vatandaşlara yardım etti.



        E. KURTARILDI
        Depremde mucizeler de yaşandı. 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yıkılan 5 katlı binanın enkazından E.T (7) ile ağabeyi H. (14) 2.5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.



        H.T, kardeşiyle birlikte enkazdan çıkartıldı.



        KAR... SOĞUK... ACI...
        Depremin vurduğu Malatya'da kar yağışı gün boyu hız kesmedi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yakınları enkaz altında kalanların acılı bekleyişi devam etti.



            Malatya Güven Bakımevi de depremde hasar aldı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar sokakta kaldı.

            OKULLAR 1 HAFTA TATİL
            Deprem, tüm Türkiye'yi sarstı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. "10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak" ifadesini paylaştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise depremin etkili olduğu 10 il ve çevre 12 ilde ikinci bir duyuruya kadar üniversite eğitimine ara verildiğini açıkladı. Bu arada deprem bölgesinde okul ve yurtlarda çok fazla hasar olmadığı belirtildi. Depremzedelerin bir kısmının yurtlarda ağırlacağı kaydedildi.

            KIYILARDAN UZAK DURUN!
            Akdeniz ülkelerinden İtalya, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından olası tsunami dalgaları için alarm durumuna geçti. Sivil Savunma Dairesi, Ingv Tsunami Alarm Merkezi (CAT) tarafından işlenen verilere dayandırılan uyarı şöyle: Tsunami uyarısı: İtalya kıyılarına ulaşan olası dalgalar. Risklidir. Depremin ardından İtalya kıyılarına ulaşan dalgalar, olası tsunami verilerini ciddiye almamıza neden oldu. Kıyı bölgelerinden uzaklaşmanız, yakınlardaki daha yüksek alanlara gitmeniz ve yerel makamların talimatlarına uymanız tavsiye ediliyor."

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            Enkaz altından hayata tutunuş!
            Haberler Güncel 10 ilde hissedilen deprem Malatya'yı da yıktı! 3 yıl önce inşa edilen 41 dairelik yapı, 14 saniyede toz yığını arasında kaldı
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