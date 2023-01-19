İşte 14 Mayıs'ın yol haritası! Seçim takvimi nasıl işleyecek? 14 Mayıs tarihi kime yarar?

MECLİS DEVAM EDECEK: Yenilenmesine karar verilen Meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı "yenileme" kararının "fesih" olarak yorumlanmasına itiraz ediyor.

MART SONUNDA BAŞVURU: YSK'nın 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5'inci günde başvuru süresi bitecek. Partilere, cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Sonraki günlerde cumhurbaşkanı geçici aday listesi ve 10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayınlanacak.