İşte 14 Mayıs'ın yol haritası! Seçim takvimi nasıl işleyecek? 14 Mayıs tarihi kime yarar?

Türkiye 2023 seçimlerine ilerlerken partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'Yeter.' diyecektir.

Muhalefetin vaadi; milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan cumhurbaşkanı fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar 'Gel' deyince gelecek, 'Git' deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar."

Peki 6'lı masa hala Cumhurbaşkanı adayı belirleyemezken seçimde yol haritası da belli oldu.

13 MART'TA SEÇİM KARARI!

13 Mart'ta seçim kararı alınacak, Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başında olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 5 yıl önceki uygulamasına benzer süreç işletmesi halinde cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

Kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor.

BAŞKANLAR DÖNEMEYECEK: Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan cumhurbaşkanı adayı, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılacak. Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'na göre istifa eden kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde görevlerine dönebiliyorlar. Yasa, belediye başkanları ile partilerin il, ilçe yöneticileri ve belediye meclisi üyeleri açısından göreve iadeye yönelik hükümler içermiyor.

360 OY GEREKİYOR: Seçimi öne çekme kararının Meclis'te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis'te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti yönetimi, 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe onay vermeyeceklerini deklare etti. 56 sandalyeli HDP grubu da Cumhur İttifakı ile hareket etmeye sıcak bakmıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa Seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde, Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor.

MECLİS DEVAM EDECEK: Yenilenmesine karar verilen Meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı "yenileme" kararının "fesih" olarak yorumlanmasına itiraz ediyor.

MART SONUNDA BAŞVURU: YSK'nın 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5'inci günde başvuru süresi bitecek. Partilere, cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Sonraki günlerde cumhurbaşkanı geçici aday listesi ve 10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayınlanacak.

SEÇİM TARİHİ İÇİN 14 MAYIS SEMBOLİZMİ KİME YARAR?

Seçim tarihini köşesine taşıyan yazarlar birçok konuya dikkat çekti. O konulardan biri de 14 Mayıs sembolizminin kime yarayacağı. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Kanımca Erdoğan ve AK Parti kurmayları "Millet" deyince, 6'lı Masa'dan ciddi biçimde ayrışıyorlar ve bunu millete anlatabileceklerini düşünüyorlar" dedi.

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından ilgili bölüm:

6'lı Masa'ya baktığınızda... Onlar diyor ki...

"Biz, Millet İttifakı'yız! 'Yeter söz milletindir' vurgusu elbette bize yarar!"

Hatta Masa taraftarları bir adım ileri giderek, "14 Mayıs'ta iktidar değişmişti. Şimdi yine neden olmasın?" hayali de kuruyorlar.

İlk bakışta, "Allah Allah" dedirten bu argümanlar, tarih boyunca "Millet" kavramının içini dolduramayan siyasi aktörlere, konjonktürel birlikteliklere sanıldığı gibi artı puan kazandırır mı?

İşte meselenin özü burada!

Kanımca Erdoğan ve AK Parti kurmayları "Millet" deyince, 6'lı Masa'dan ciddi biçimde ayrışıyorlar ve bunu millete anlatabileceklerini düşünüyorlar.

Neden?

Çünkü 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, bir millet ve lideri tarafından bastırılırken, Erdoğan'ın sarf ettiği sözler zihinlerde hala tazeliğini koruyor. Ne demişti Erdoğan?

"Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil!"

Önümüzdeki günlere...

Erdoğan'ın milletin bağrından çıkan ve milletle özdeşleşen karakteri üzerinden yaklaşılır,

Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı boyunca vesayetle mücadeleyi ve büyük Türkiye dönüşümünü milletle başardığı gözetilir,

"AK Parti'yi millet kurdu" söyleminin, sosyopolitik derinliği hesaba katılırsa birçok ezberin daha başta bozulacağı söylenebilir.

Evet...

Her siyasetçi "millet" diyebilir

Ama bir siyasetçi vardır ki...

"Millet için millete rağmen" doktrinini alt üst etmiş ve milleti, siyasetin merkezine oturtmuşsa o zaman "millet", 1 kelime ve 6 harften çok öte değer çizgisine geçer ve siyasetin varoluş odağına yerleşir.

14 Mayıs 2023'ü etkileyecek onlarca faktör sıralanabilir. Sadece "millet" eksenli analiz yapıldığında "sözde milletçiler" ile "özde ve özden milletçiler" farkı kolaylıkla fark edilir!

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise, 'seçim kampanyasının ipuçları' başlığıyla şunları söyledi:

"Muhalefetin ittifakının adı Millet İttifakı olduğu için AK Parti çevrelerinde, "Yeter söz milletindir" sloganının muhalefet tarafından kullanılacağı görüşünde olanlar vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir" dedi. Böylece bu sloganın siyasi patentini almış oldu."