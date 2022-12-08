İki dakikalık hayat! Almanya'da katledilen 14 yaşındaki Ece ilgili yeni detay: Ağabeyleri 120 saniye önce aynı rotadan durağa yürüdü

Almanya'nın Ulm kentine bağlı yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Illerkirchberg kasabası Ece Sarıgül cinayetiyle gündem olmaya devam ediyor. Her sabah iki ağabeyiyle okul için durağa yürüyen Ece, Pazartesi 07.20'de bu kez en yakın arkadaşı Nerea ile evden çıktı. Durağa sadece 400 metre varken, Eritreli saldırgan iki arkadaşın önünü kesti. Ece ve Nerea'yı bıçaklayıp kaçtı. Nerea yaralı olarak kurtulurken, Ece hayatını kaybetti. Özel timlerce sığınmacıların kaldığı binaya operasyon düzenlendi. Eritreli üç kişi gözaltına alınırken, kendisi de yaralı olan şüpheli gözaltına alındı ve diğer iki kişi serbest bırakıldı.