Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İki dakikalık hayat! Almanya'da katledilen 14 yaşındaki Ece ilgili yeni detay: Ağabeyleri 120 saniye önce aynı rotadan durağa yürüdü

    Alman medyası, bıçaklanarak öldürülen talihsiz gençle ilgili yeni bir detay yazdı: Ece, ilk kez bir arkadaşı ile durağa gitmek istedi.. Kendinden sadece 120 saniye önce evden çıkan ve aynı rotadan durağa yürüyen ağabeyleriyle gitseydi, belki de bu olay yaşanmazdı

    İki dakikalık hayat!

    Almanya'nın Ulm kentine bağlı yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Illerkirchberg kasabası Ece Sarıgül cinayetiyle gündem olmaya devam ediyor. Her sabah iki ağabeyiyle okul için durağa yürüyen Ece, Pazartesi 07.20'de bu kez en yakın arkadaşı Nerea ile evden çıktı. Durağa sadece 400 metre varken, Eritreli saldırgan iki arkadaşın önünü kesti. Ece ve Nerea'yı bıçaklayıp kaçtı. Nerea yaralı olarak kurtulurken, Ece hayatını kaybetti. Özel timlerce sığınmacıların kaldığı binaya operasyon düzenlendi. Eritreli üç kişi gözaltına alınırken, kendisi de yaralı olan şüpheli gözaltına alındı ve diğer iki kişi serbest bırakıldı.



    Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan saldırgan, polis gözetiminde hastanede tutuluyor. Alman medyası, "İki ağabeyi 120 saniye önce aynı rotadan durağa yürüdü. Ece onlarla çıksaydı, bu acı olay yaşanmayabilirdi" diye yazdı. Ece'nin ailesi de yaşanan olay sonrası sakinleştiricilerle ayakta durabildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Baba vatan
    Haberler Güncel İki dakikalık hayat! Almanya'da katledilen 14 yaşındaki Ece ilgili yeni detay: Ağabeyleri 120 saniye önce aynı rotadan durağa yürüdü
        SON DAKİKA