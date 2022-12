Emine Erdoğan'dan 'Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

"GÖNÜLLÜLÜK BAŞLI BAŞINA BİR YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR"

Emine Erdoğan, "Çok geniş bir yelpazede sürdürdükleri faaliyetlerle her gün daha da güçlenen bir dayanışma ağı örüyorlar. Yaşlı bakımı, sosyal yardımlar, aş evleri, engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve eğitim gibi hizmetlerle her ihtiyaca koşuyorlar. Binlerce gönüllüsüyle, bugüne kadar çalınmadık kapı, sorulmadık hâl hatır bırakmadılar. Bu vesileyle, Kızılay gönüllüsü olarak, karşılık beklemediği emeklerini toplumun istifadesine sunmuş tüm güzel kalplere şükranlarımı sunuyorum. Gönüllülük, bir sefere mahsus bir deneyim değil, başlı başına bir yaşam kültürüdür. Bireyden başlayarak tüm topluma yayılır. Bugün aramızda bireysel gönüllüler kadar, gönüllülük geleneğini kurumlarında yaşatanlar da var. Bu güzel örnekler, dilimizle söylediğimiz değerleri, yaşam pratiklerine dönüştürerek, eylemlerimizle de onaylamaktır. Bilhassa kurumların, gönüllülük çalışmalarına yönelmesinin, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Zira gençlerin manevi dünyalarının donanımı, gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarıyla artıyor. Gönül verecek, gönül yapacak, gönül alacak ahlaki yetkinliğe erişmiş insanlar haline geliyorlar. Onları gönüllü işlere yönlendirecek imkanların artırılması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi, insanlık adına büyük bir yatırımdır. Bizler, insani değerleri geleceğe aktarma ödevimizi ancak bu şekilde yerine getirebiliriz. Bugün burada ödül alan gönüllüler, insanlık sanatının varabileceği doruk noktalarını gösterdiler. İnanıyorum ki bu ödülleri, dünyanın her bir köşesinde, başkalarına uzanan tüm dost ellerle paylaşıyorsunuz. Sizler yaptığınız olağanüstü işlerle, kâinatın düzeninin yalnızca fizik kurallarıyla değil, manevi sırlarla da sağlandığını ispat ettiniz" diye konuştu.