Emine Erdoğan'dan 'Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri törenine katıldı.
Program, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı. Ardından Kızılay'ın 150. yılına özel hazırlanan film gösterildi ve Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık konuştu. Daha sonra Emine Erdoğan konuşma yaptı.
"TÜM KURUMLARIMIZ, DÜNYANIN TÜM KITALARINDA, MERHAMETİN VE SEVGİNİN ELÇİLERİDİR"
Gönüllülük kültürünün yaşatılması gerektiğini bu sayede dünyanın sevgiyle kuşanacağını belirten Emine Erdoğan şunları söyledi;
"İç dünyamıza derin nefesler çekebileceğimiz manevi bir atmosfere kavuşuruz. Çünkü gönüllülük, insanın insana olan inancını pekiştirir. Bildiğiniz gibi, ülkemiz, insani yardım alanında, dünyanın en cömert ülkesi olma onurunu göğsünde taşıyor. Başta Kızılay olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın tüm kıtalarında, Türk halkının yüce gönlünün, engin merhametinin ve samimi sevgisinin elçileridir. Çünkü biz, yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sever ve tüm insanları kardeşimiz sayarız. Hiç kimseyi, dini, dili, ırkı gibi nedenlerle ayırmayız. Bilhassa, insan onurunu en üst seviyede korumak bizim için ahlaki bir prensip meselesidir. Üstüne üstlük, bu anlayışın, kurumlarımızın kimliği haline gelmesi, şefkatin, bir devletin ana karakteri olabileceğinin de delilidir. İşte tüm bunlar, bugün bireyin tek başına öne çıkarıldığı, rekabetin hayatın ana teması olduğu, insanın insana yabancılaştığı modern dünyanın ezberlerini bozuyor"