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    • 01.12.2022 16:25
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    • 01.12.2022 16:47
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    Reuters yine algı peşinde! 'Güvenlik uyarısı' haberi yalan çıktı

    Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası algı operasyonuna hız veren İngiliz yayın organı Reuters yine algı içerikli bir habere imza attı. Reuters, "Bazı Avrupalı ülkelerin büyükelçiliklerine Türk yetkililer tarafından potansiyel güvenlik tehditleri konusunda uyarı yapıldığını" iddia etti. Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı, yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının bulunmadığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Reuters yine algı peşinde!

    Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    REUTERS'TAN ALGI OPERASYONU
    13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası algı operasyonuna hız veren İngiliz yayın organı Reuters yine benzer bir operasyona soyundu.

    KORKU POMPALANDI
    Reuters dünyaya geçtiği bir haberle Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yeni bir saldırı olabileceğine ilişkin uyarı yapıldığı iddia edildi.

    Haberde, "Batı Avrupalı ülkelerin büyükelçiliklerine ve en az bir uluslararası kuruluşa, Türk yetkililer tarafından potansiyel güvenlik tehditleri konusunda uyarı yapıldığı bildirildi. " ifadeleri yer aldı.

    Söz konusu haberde "Militanların yapabileceği karşı saldırılar nedeniyle alışveriş merkezlerinin, otobüs duraklarını ve havalimanlarının riskli olabileceğinin" bildirildi denildi.

    İDDİA YALAN ÇIKTI
    Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı, yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının bulunmadığı öğrenildi.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, *Bakanlığımız İstihbarat* birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

        GÜVENSİZ TÜRKİYE ALGISI
        Korku pompalanan haber uluslararası ajans üzerinden servis edilerek turistler tarafından çekim merkezi olan Türkiye'nin güvenli olmadığı algısı işlendi.

        BENZERİNİ ABD'Lİ THE NEW YORK TİMES YAPMIŞTI
        Benzer bir operasyonu PKK saldırısı sonrası ABD'li The New York Times da yapmıştı.

        Türkiye'nin turizm merkezi olmasından rahatsızlık duyan New York Times "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek terör örgütünü kınamak yerine küresel çaplı bir algı operasyonuna girişerek Türkiye'yi hedef almıştı.

        REUTERS PKK'NIN BOROZANLIĞINA SOYUNMUŞTU
        Ayrıca İngiliz merkezli Reuters terör örgütü PKK'nın borazanlığına soyunmuştu. Taksim saldırısını gerçekleştiren teröristin itirafına rağmen saldırıyı terör örgütünün gerçekleştirmediği algısını işleyen Reuters, PKK'nın açıklamasını yer vererek terör örgütünün sesi olmuş ve teröristlerden 'Silahlı Kürt Gruplar' olarak bahsetmişti.

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        Reuters yine algı peşinde!
        Haberler Güncel Reuters yine algı peşinde! 'Güvenlik uyarısı' haberi yalan çıktı
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