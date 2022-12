Reuters yine algı peşinde! 'Güvenlik uyarısı' haberi yalan çıktı

BENZERİNİ ABD'Lİ THE NEW YORK TİMES YAPMIŞTI

Benzer bir operasyonu PKK saldırısı sonrası ABD'li The New York Times da yapmıştı.

Türkiye'nin turizm merkezi olmasından rahatsızlık duyan New York Times "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek terör örgütünü kınamak yerine küresel çaplı bir algı operasyonuna girişerek Türkiye'yi hedef almıştı.