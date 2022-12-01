Reuters yine algı peşinde! 'Güvenlik uyarısı' haberi yalan çıktı

Yabancı medya kuruluşlarının Türkiye üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
REUTERS'TAN ALGI OPERASYONU
13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası algı operasyonuna hız veren İngiliz yayın organı Reuters yine benzer bir operasyona soyundu.
KORKU POMPALANDI
Reuters dünyaya geçtiği bir haberle Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yeni bir saldırı olabileceğine ilişkin uyarı yapıldığı iddia edildi.
Haberde, "Batı Avrupalı ülkelerin büyükelçiliklerine ve en az bir uluslararası kuruluşa, Türk yetkililer tarafından potansiyel güvenlik tehditleri konusunda uyarı yapıldığı bildirildi. " ifadeleri yer aldı.
Söz konusu haberde "Militanların yapabileceği karşı saldırılar nedeniyle alışveriş merkezlerinin, otobüs duraklarını ve havalimanlarının riskli olabileceğinin" bildirildi denildi.
İDDİA YALAN ÇIKTI
Ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı, yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının bulunmadığı öğrenildi.