Reuters yine algı peşinde! 'Güvenlik uyarısı' haberi yalan çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, *Bakanlığımız İstihbarat* birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

GÜVENSİZ TÜRKİYE ALGISI

Korku pompalanan haber uluslararası ajans üzerinden servis edilerek turistler tarafından çekim merkezi olan Türkiye'nin güvenli olmadığı algısı işlendi.