Büyüyen Türkiye'ye yakışmayan tablo! Milli gelirimiz çöpe gidiyor: İsrafı önlemek için atılacak adımlar yasayla sağlam zemine oturtulabilir

Ülkemizde üretilen meyve sebzenin %25-30'luk kısmı daha sofraya ulaşmadan israf oluyor. İsrafın %39'unun müsebbibinin üreticilerin olması, söz konusu ürünlerin iyi toplanıp saklanmadığını somut bir şekilde karşımıza çıkarıyor.
Gıda israfının %42'si ise konutlarda gerçekleşiyor. Yemek sektöründeki israf ise %14'lük bir pasta payına sahip.
Ortadaki bu veriler dikkate alınırsa Türkiye, milli gelirinin yüzde 15'lik bir kısmını resmen çöpe atıyor. Bu kayıbın rakamsal karşılığı ise 1 trilyon 81 milyar lira...
KÖPRÜ, HASTANE, OKUL, OTOYOL...
Mevzu bahis olan bu para ile birçok hastane, okul, otoyol, köprü yapılabilir.
Böylesi büyük kayıplar, büyüme ve gelişme kaydeden Türkiye'ye yakışmayan bir tablo olarak karşımıza çıkarken vatandaşı bilinçlendirecek ve israfı önleyecek adımların atılmasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
Bu adımlar israfı önlemeye yönelik çıkarılacak yasa ile sağlam bir zemine oturtulabilir.