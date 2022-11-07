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    • 07.11.2022 23:03
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    • 07.11.2022 23:30
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    Büyüyen Türkiye'ye yakışmayan tablo! Milli gelirimiz çöpe gidiyor: İsrafı önlemek için atılacak adımlar yasayla sağlam zemine oturtulabilir

    İsraf, büyüme ve gelişme kaydeden Türkiye'ye yakışmayan bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Milli gelirimizin %15'ine tekabül eden 1 trilyon 81 milyar liralık tutar, israf nedeniyle çöpe atılıyor. Bu para ile birçok hastane, okul, otoyol, köprü yapılabilir. İsrafa karşı toplumun bilinçlenmesi gerekirken, bu kaybı önlemek için atılacak adımların yasa ile sağlam bir zemine oturtulması ise mühim. Takvim.com.tr, konuyu detaylarıyla ele aldı ve 'İspanya örneğini sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Milli gelirimiz çöpe gidiyor!

    Ülkemizde üretilen meyve sebzenin %25-30'luk kısmı daha sofraya ulaşmadan israf oluyor. İsrafın %39'unun müsebbibinin üreticilerin olması, söz konusu ürünlerin iyi toplanıp saklanmadığını somut bir şekilde karşımıza çıkarıyor.

    Gıda israfının %42'si ise konutlarda gerçekleşiyor. Yemek sektöründeki israf ise %14'lük bir pasta payına sahip.



    Ortadaki bu veriler dikkate alınırsa Türkiye, milli gelirinin yüzde 15'lik bir kısmını resmen çöpe atıyor. Bu kayıbın rakamsal karşılığı ise 1 trilyon 81 milyar lira...

    KÖPRÜ, HASTANE, OKUL, OTOYOL...
    Mevzu bahis olan bu para ile birçok hastane, okul, otoyol, köprü yapılabilir.



    Böylesi büyük kayıplar, büyüme ve gelişme kaydeden Türkiye'ye yakışmayan bir tablo olarak karşımıza çıkarken vatandaşı bilinçlendirecek ve israfı önleyecek adımların atılmasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

    Bu adımlar israfı önlemeye yönelik çıkarılacak yasa ile sağlam bir zemine oturtulabilir.




        SERPME KAHVALTI TARİH OLUYOR: 100 MİLYAR LİRALIK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
        Özellikle hafta sonları sabahları toplu şekilde keyifle yaptığımız ve çeşit çeşit yiyeceklerin olduğu 'serpme kahvaltı' kültürü tarihe karışıyor. Serpme kahvaltıdan dolayı yıllık 100 milyar liralık israf yaşandığını ve yaklaşık 18 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini vurgulayan uzmanlar yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

        10 TABAKTAN 4'Ü ÇÖPE GİDİYOR
        Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde gittikçe yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, masaya serpilen her 10 tabaktan 4'ünün çöpe gittiğini, en büyük israfın; zeytin, peynir, domates, tereyağı, bal, reçel, yumurta, ekmek üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.

        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de serpme kahvaltı israfı nedeniyle bir tavsiye kararı aldıklarını duyurdu.

        Bingöl, kararı şu sözlerle açıkladı:

        "Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık. Neyi Yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor."



        YAKINDAKİ SOMUT ÖRNEK İSPANYA: YASA YÜRÜLÜĞE GİRİYOR
        İspanya'da 1 Ocak 2023'te israf yasası yürürlüğe giriyor. Önlemlere uymayanlara 500 bin avroya kadar para cezası kesilmesi ise gündemde.

        İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Bakanlar Kurulu'ndan kabul edilen yasa tasarısının ardından basına açıklama yaptı.

        GIDA KAYBI VE İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR
        Bakan Planas, "Yasal düzenlemeyle farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Gıdaların insan tüketimi için tercihli kullanımını ve gıda bankalarına bağışlanmasını düzenlemek, gıda kaybı ve israfı önlemek için bir bütün olarak toplumu bilinçlendirmek gerekiyor." dedi.

        Gıda zincirinde ekonomik, sosyal, çevresel ve etik sonuçları olan bir verimsizlikle mücadelede öncü yasal araçları oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Planas, gıda zincirdeki şirketlerin kayıpları en aza indirmek ve gıdaları insan tüketimine öncelik verecek şekilde tahsis etmek için bir plana sahip olmaları gerektiğini söyledi.

        Planas, yeni yasanın 1300 metrekareden küçük gıda işletmeleri için geçerli olmayacağını, yemek firmalarının yiyecek ve içeceklerinde uygun kaplar kullanacaklarını, tüketilmeyen gıda ürünlerini de hiçbir ek ücret talep etmeden geri almaları gerekeceğini ifade etti.

        Tarım Bakanlığının verilerine göre 2020'de İspanya'da kişi başına ortalama 31 kilogram/litreden toplam 1 milyar 364 milyon kilogram/litre gıda ürünü çöpe atıldı.



        1 OCAK 2023'TE YÜRÜLÜKTE
        Önlemlere uymayanlara 2 binden 500 bin avroya kadar ceza verilebilecek tasarının, yıl sonuna kadar parlamentoda kabul edilmesi ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

        İspanya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Fransa ve İtalya'nın ardından gıda israfını önlemeye yönelik yasa çıkaran 3. ülke olacak.

        Merkezi Roma'da bulunan BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 30'unun (yılda 1 milyar 300 milyon tonunun) israf edildiğini bildiriyor.

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