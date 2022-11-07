Büyüyen Türkiye'ye yakışmayan tablo! Milli gelirimiz çöpe gidiyor: İsrafı önlemek için atılacak adımlar yasayla sağlam zemine oturtulabilir







SERPME KAHVALTI TARİH OLUYOR: 100 MİLYAR LİRALIK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Özellikle hafta sonları sabahları toplu şekilde keyifle yaptığımız ve çeşit çeşit yiyeceklerin olduğu 'serpme kahvaltı' kültürü tarihe karışıyor. Serpme kahvaltıdan dolayı yıllık 100 milyar liralık israf yaşandığını ve yaklaşık 18 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini vurgulayan uzmanlar yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

10 TABAKTAN 4'Ü ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde gittikçe yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, masaya serpilen her 10 tabaktan 4'ünün çöpe gittiğini, en büyük israfın; zeytin, peynir, domates, tereyağı, bal, reçel, yumurta, ekmek üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de serpme kahvaltı israfı nedeniyle bir tavsiye kararı aldıklarını duyurdu.

Bingöl, kararı şu sözlerle açıkladı:



"Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık. Neyi Yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor."