Haberler Haber Videoları İspanya israfa "dur" dedi: Uymayanlara 500 bin avroya kadar ceza verilecek

İspanya israfa "dur" dedi: Uymayanlara 500 bin avroya kadar ceza verilecek

İspanya israfa "dur" dedi: Uymayanlara 500 bin avroya kadar ceza verilecek
08.11.2022 13:05

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! İsraf, büyüme ve gelişme kaydeden Türkiye'ye yakışmayan bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Milli gelirimizin %15'ine tekabül eden 1 trilyon 81 milyar liralık tutar, israf nedeniyle çöpe atılıyor. Bu para ile birçok hastane, okul, otoyol, köprü yapılabilir. İsrafa karşı toplumun bilinçlenmesi gerekirken, bu kaybı önlemek için atılacak adımların yasa ile sağlam bir zemine oturtulması ise mühim. Takvim.com.tr, konuyu detaylarıyla ele aldı ve 'İspanya örneğini sizler için derledi.

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