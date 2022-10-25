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    • 25.10.2022 11:55
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    Dünyada bir örneği daha yok: Otomatik yol kapanı NATO ve TSK envanterine girdi

    Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’te üretilen otomatik yol kapanı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmeler sürüyor. Hava basınçlı emsallerinden farklı olarak, uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olan otomatik yol kapanının dünyada benzeri bulunmuyor.

    Otomatik yol kapanı NATO ve TSK envanterine girdi

    Dünyada benzeri olmayan teknolojisiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanı Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmeler sürüyor.

    ENVANTERE GİRDİ
    Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.

    DÜNYADA BENZERİ YOK
    Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent şirketlerinden Savhatek Savunma A.Ş.'nin Kurucu Ortağı Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım, geliştirdikleri elektrikli yol kapanı hakkında bilgi verdi.

    Yıldırım, "Antalya Teknokent'te yaptığımız ar-ge çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler var. Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek." dedi.

        SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE ÜLKEYE KATKI
        Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde akademiyi ve sanayiyi birleştirmek amacıyla Savhatek A.Ş.'yi kurduklarını söyleyen Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım "Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitemizdeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalışıyoruz." dedi.

        YÜZDE 90 YERLİLİKLE ÜRETİLDİ
        Bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini belirten Yıldırım, "Bu otomatik yol kapanı yol kontrol noktalarında ya da dur ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem. Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık.

        Numune makinalarımız bir yıl boyunca Van'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık %90 yerlilikle ürünümüzü ürettik. Patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de NATO'nun envanterine kattık mutluyuz. Üniversitemizle birlikte daha nice iş birlikleri ile savunma sanayimiz için malzemeler üretmek üzere gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

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