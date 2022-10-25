Dünyada bir örneği daha yok: Otomatik yol kapanı NATO ve TSK envanterine girdi

Dünyada benzeri olmayan teknolojisiyle Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te üretilen otomatik yol kapanı Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. İhracat için 21 ülkeyle görüşmeler sürüyor.
ENVANTERE GİRDİ
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi.
DÜNYADA BENZERİ YOK
Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent şirketlerinden Savhatek Savunma A.Ş.'nin Kurucu Ortağı Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım, geliştirdikleri elektrikli yol kapanı hakkında bilgi verdi.
Yıldırım, "Antalya Teknokent'te yaptığımız ar-ge çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler var. Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek." dedi.