Dünyada bir örneği daha yok: Otomatik yol kapanı NATO ve TSK envanterine girdi

YÜZDE 90 YERLİLİKLE ÜRETİLDİ

Bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini belirten Yıldırım, "Bu otomatik yol kapanı yol kontrol noktalarında ya da dur ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem. Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık.