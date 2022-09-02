Bakan Akar'dan Ege'de F-16 ile gövde gösterisi: "Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege'de F-16 ile kol uçuşu gerçekleştirdi | Video
AÇILIŞI ÖZEL UÇUŞLA YAPTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile geldiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.
Bakan Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. "Ceylan" çağrı adına sahip Filo Komutanlığının personeli tarafından karşılanan Akar daha sonra uçuşa yönelik "Ceylan Filo Lider Brifingi" aldı.
ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ SELAMLADI
Uçuş brifinginin ardından Bakan Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Gülan ile teçhizat odasına geçti. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Bakan Akar önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti.