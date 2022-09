Bakan Akar'dan Ege'de F-16 ile gövde gösterisi: "Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman cevap verdik, vereceğiz!"

MENFAATLERİMİZDE GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Türk jetlerinin 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Bunlar son derece düşmanca, yanlış hareketler. Bunlarla alakalı da gerek NATO'daki gerekse buradaki ilgili bütün yetkililer her türlü girişimde bulunarak Yunanistan'ın yalancılığını ve inkarcılığını takip ediyor. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın bu şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini bugüne kadar hassas şekilde koruduk, korumaya devam edeceğiz.