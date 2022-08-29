S-300 provokasyonuna kalkışan Yunanistan’da S-400 korkusu! Manşetten böyle verdiler

Gazetedeki bir diğer haber ise, 'Drone kalkanında son aşama' başlığını taşıyor. Habere göre, özellikle son bir yıldır Türk insansız hava araçlarına karşı çare arayan Atina yönetimi çok yakında hamlesini yapıyor. Ta Nea, Yunanistan'ın kullanacağı sistemin Türk drone'larını Ege Denizi semalarında tespit edip 'körleştireceğini', hatta yazılımlarını bozabileceğini iddia etti.