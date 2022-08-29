S-300 provokasyonuna kalkışan Yunanistan’da S-400 korkusu! Manşetten böyle verdiler
Türk F-16 jetine füze kilidi atan Yunanistan'a karşı S-400'lerin devreye alınabileceğine ilişkin haberleri gören Yunan medyasının etekleri tutuştu. Yunan medyasında 'Türkler gerilim sahnesi kuruyor', 'Ankara'dan yeni meydan okumalar' ve 'Yanlış bilgi cümbüşü' gibi başlıkların atıldı.
Rus S-300 hava savunma sistemlerinin Akdeniz üstünde uçan Türk F-16'larına kilitlendiği haberleri, gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlu S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3 bin metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı.
Rus S-300 hava savunma sistemlerinin Akdeniz üstünde uçan Türk F-16'larına kilitlendiği haberleri, gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlu S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3 bin metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı.
Ta Nea gazetesi, 'Yanlış bilgi cümbüşü-Türk medyası: Haydi S-400'leri harekete geçirelim' başlığıyla bir habere yer verdi.
Gazetedeki bir diğer haber ise, 'Drone kalkanında son aşama' başlığını taşıyor. Habere göre, özellikle son bir yıldır Türk insansız hava araçlarına karşı çare arayan Atina yönetimi çok yakında hamlesini yapıyor. Ta Nea, Yunanistan'ın kullanacağı sistemin Türk drone'larını Ege Denizi semalarında tespit edip 'körleştireceğini', hatta yazılımlarını bozabileceğini iddia etti.
To Vima gazetesi, 'Türkiye provokatif uçuşlara devam ediyor' başlıklı haberinde Türk insansız hava araçlarının Ege Denizi'ndeki Certe ve Koçbaba adaları (Kandeliussa ve Levitha) üstünde belirdiğini ileri sürdü. 'Provokasyon'ların dinmek bilmediğini savunan gazete, Türk dronelarının 27 Ağustos Cumartesi sabahı tespit edildiğini aktardı.
Ayrıca 'Ankara nereye gidiyor?' başlığıyla bir analize yer veren To Vima gazetesi, Türk-Yunan ilişkilerinin daha da fazla karmaşık hale geldiğini yazdı.
Michos Panagiotis imzalı analizde, Türkiye'nin son günlerde dile getirdiği Yunanistan'ın 'tehlikeli ve saldırgan' hamlelerinin Atina'da endişeye yol açtığı kaydedildi.