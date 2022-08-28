Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı kapatacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Bakan Kurum’dan sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

6'lı masanın en büyük ortağı olan ve kendisine bağlı belediyelerde sadece heykel anlayışı olan Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NI KAPATACAĞI' AÇIKLAMASI

Sorulan soru üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürerek, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.