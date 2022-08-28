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    • 28.08.2022 16:42
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    • 28.08.2022 17:09
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı kapatacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Bakan Kurum’dan sert tepki

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine skandal açıklamalarda bulundu. Çevre ve şehircilik anlayışı sadece heykelden ibaret olan Kılıçdaroğlu, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu. Bakan Murat Kurum’dan ise Kılıçdaroğlu’na sert bir yanıt geldi.

    Kılıçdaroğlu’na Bakan Kurum’dan sert tepki

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    6'lı masanın en büyük ortağı olan ve kendisine bağlı belediyelerde sadece heykel anlayışı olan Kılıçdaroğlu'ndan skandal bir açıklama geldi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NI KAPATACAĞI' AÇIKLAMASI

    Sorulan soru üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürerek, "Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak." diye konuştu.

    BAKAN KURUM'DAN YANIT GELDİ
    Yapılan açıklamanın üzerine en yetkili isimden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.

    Resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum, "Her şey değişir, CHP değişmez." dedi.

        "SÖZDE ÇEVRECİ CHP"
        Murat Kurum, "İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır!" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'Yİ YEŞİLLE DONATMAYA AŞKLA DEVAM EDECEĞİZ"
        Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceklerini belirten Kurum, "Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın! Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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