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    • 11.08.2022 17:10
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    • 11.08.2022 17:32
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    CHP'nin hizmet anlayışı heykelden ibaret! Bu kez İzmir'de heykel açtılar

    Vatandaşa hizmeti heykel dikmek olarak algılayan CHP'de bir belediye daha heykel açılışı yaptı. İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi Aydın Erten büstünü açtı.

    CHP’nin hizmet anlayışı heykelden ibaret

    CHP'li belediyelerde bitmek bilmeyen heykel sevdasına bir yenisi daha eklendi. İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi, 1973 yılında seçildiği Gültepe Belediye Başkanlığı görevini 2 dönem yürüten Aydın Erten'i mezarı başında andı. CHP'li Konak Belediyesi, anma töreninin ardından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda yaptırılan Aydın Erten büstünün açılışını yaptı.

    BİR CHP'Lİ BELEDİYE DAHA HEYKEL DİKTİ
    Açılışa törenine; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atila Sertel, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve ilçe yöneticileri, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Mehmet Türkbay katıldı.

    "VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK"
    Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, heykel sözünü yerine getirdiklerini belirterek, "Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Alanın girişine Aydın Erten ismini yazdık ama Aydın Erten'i gelecek kuşaklarla tanıştırmak, Aydın Erten'in kim olduğunu onlara anlatmak, buranın Aydın Erten'le, Aydın Erten dostlarıyla bütünleşmiş bir alan olduğunu da hissettirmek istedik." dedi.

    "BÜSTÜN YAPILMASINDAN GURUR DUYUYORUZ"
    Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın ve Aydın Erten büstünün kente kazandırılmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

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