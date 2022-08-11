CHP'nin hizmet anlayışı heykelden ibaret! Bu kez İzmir'de heykel açtılar

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK"

Açılışta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, heykel sözünü yerine getirdiklerini belirterek, "Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olduk. Alanın girişine Aydın Erten ismini yazdık ama Aydın Erten'i gelecek kuşaklarla tanıştırmak, Aydın Erten'in kim olduğunu onlara anlatmak, buranın Aydın Erten'le, Aydın Erten dostlarıyla bütünleşmiş bir alan olduğunu da hissettirmek istedik." dedi.

"BÜSTÜN YAPILMASINDAN GURUR DUYUYORUZ"

Batur, Konak Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın ve Aydın Erten büstünün kente kazandırılmasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.