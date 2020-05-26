Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sultanahmet Meydanı'na geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, tarihi yarımadayı yürüyerek dolaştı.





3. AHMET ÇEŞMESİ'NİN TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Kılıçdaroğlu, burada İmamoğlu ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın 25 yıl sonra musluklarından su akmaya başladığını iddia ettiği 3. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili bilgi aldı.





YARIMADA TURU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi.





Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı.