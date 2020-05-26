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    • 26.05.2020 15:31
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    'den fıkra gibi açıklama: 'da 25 yıl sonra çeşmeden suyu biz akıttık

    lideri Kemal , korona salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi yarımadada İmamoğlu ile incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, burada İmamoğlu ve  Kültür Varlıkları Daire Başkanı 'ın 25 yıl sonra musluklarından su akmaya başladığını iddia ettiği 3. 'nin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

    Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü 'da geçiren Genel Başkanı Kemal , beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı ile Sultanahmet Meydanı'na geldi.

    Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, tarihi yarımadayı yürüyerek dolaştı.

    3. AHMET ÇEŞMESİ'NİN TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI
    Kılıçdaroğlu, burada İmamoğlu ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı 'ın 25 yıl sonra musluklarından su akmaya başladığını iddia ettiği 3. 'nin tarihiyle ilgili bilgi aldı.

    YARIMADA TURU
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi.

    Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı.

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