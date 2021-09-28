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    • 28.09.2021 09:56
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    CHP'li İBB ibrik ihalesinde 3 kat fazla ödedi yalakaları yere göğe sığdıramadı

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP’li İBB son olarak mezarlıklara İBB logolu su ibrikleri koydu. İbrikler piyasa fiyatının 3 katı fazlasına satın alındı. Hizmet nedir bilmeyen İBB yalakaları ise CHP'nin vurgun kokan ihaleli ibrik hizmetini yere göğe sığdıramadı.

    takvim.com.tr
    İbriklik bir vurgun hikayesi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Şubat 2021'de ibrik ihalesi yaptı. İhalenin yapıldığı dönemde piyasada 10 litrelik ibrikler 22 lira 90 kuruştan satışa sunuluyordu.




    İBB ise yaptığı ihalede 6 litrelik ibriklerin tanesini 65.99'dan satın aldı.



    İhalede 300 adet ibrik askılığı ve 3000 adet plastik ibrik alındığı görüldü.



    Piyasadaki ibriklerin 3 katı fazla para İBB kasasından çıkarken, hükümetin yaptığı onca icraatı görmezden gelen muhalefet kanadı bu su ibrikleri hamlesini öve öve bitiremedi.

    YENİ LOGOLU KARTON BARDAKLAR YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI
    Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar.

    İBB, bu bardaklarda Türkiye Denizcilik İşletmeleri logosunu koydu. Yapılan bu hamle, Millet İttifakı tarafından büyük alkış aldı.

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