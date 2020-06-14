Küfrün ehli CHP! Sicilleri bayağı kabarık...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında sürekli küfür eden bir mekanizma devreye sokuldu. Bunu sistematik hale getiren bir güruh sosyal medyayı bu açıdan kullandı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mensupları Başkan Erdoğan ve ailesi hakkında etmedikleri küfrü bırakmadı.



Sosyal medya mecrasına bakıldığında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ya da CHP'lilerin çoğunun bu mecrada Gezi Parti Kalkışması'ndan itibaren bu küfürleri sürdürdüğü yine kendi attıkları iletilerinde görüldü. Yılları farklı olan birçok iletide küfür içeriğinin yanı sıra dini değerlere karşı da çokça mesajlar yazıldığı anlaşıldı. AK Partili gibi görünen kimi hesapların ise HDP'li olduğu ve küfürler ettikleri tespit edildi. İşte o iletilerden bazıları:





KAFTANCIOĞLU DA KÜFÜR EHLİ

Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri arasındaki bazı iletilerde küfürlü cümlelere yer verdi. Bunu yaparken bir fotoğraf kullandı. Bu iletisinde örneğin "Günü özeti: Ben yazmadım miki yazdı!" diyerek fotoğraftaki küfrü paylaştı. Ayrıca Kaftancıoğlu'nun bir başka iletisine bakıldığında Erdoğan'ın d… kılı olmaya meraklı sadece bi kadın var zannediyorduk. Ne çok meraklısı varmış arkadaş" cümlelerini yazarak Başkan Erdoğan'ı aşağılamaya çalıştı.



ALTUN İSE "SAMİMİYETSİZLİĞİNİZDEN USANDIK, ARTIK!" DEDİ

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ise sosyal medya hesabından yazdığı satırlarda Kaftancıoğlu'nun paylaştığı küfür içerikli paylaşımla ilgili şu cümlelere yer verdi: "Hicap duyarak paylaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanına ve saygıdeğer pek çok kadına bu şekilde hakarette beis görmeyenlerden ahlak nutukları ve kadın duyarlılığı dinlemeyi reddediyorum. Samimiyetsizliğinizden usandık artık."







İZMİRLİ CHP'LİLER KÜFÜRDE BİRİNCİ OLDU

Bir başka CHP'li ise İzmir'de CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'ydı. Sosyal medyadaki küfürleri arasında "O.* Tayyip, şerefsizsin geber artık kurtulalım!" diyerek başka küfürler etti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül ise "RTE bu Akplilere O.* dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbir şey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dedi. Bu küfürleri görenlerde tepki gösterdi. Bilindiği üzere bu kişiler gözaltına alınıp tutuklananlar oldu.







CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA KÜFÜR ETTİ

İzmir'deki CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Erdoğan'da eş. gibi dönmüş, kısaca bunlara dön. diyoruz!" diyerek hakaretler etti. Arda, "Yuh a. sat., saat 03.05 yine sela okunuyor, nefret ediyorum artık!" diyerek küfür etti.



Hatta CHP'li milletvekilleri arasında bulunan kimi isimlerde küfür furyasına katıldı. Onlardan biri de CHP'li Özgür Özel'di. Özel attığı bir tweette hakareti sosyal medyaya şöyle taşıdı: "Bilal oğlandan günün sorusu: Sümeyye, şimdi bizim babamız Ahmet Davutoğlu'mu olacak?"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ümit Koluaçık, "Yine çıktı may. Emine Erdoğan. Tipini *.. senin" diyerek hakaretlerini sürdürdü.







ÜÇ KUŞAKTIR CHP'Lİ OLAN KADIN NEFRETİNİ KUSTU

Üç kuşaktır CHP'liyim diyen Katja Pilz, isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Ben 26 Şubat 1954'te İstanbul'da olmak isterdim. Erdoğan doğmadan önce annesini öldürürdüm" diyerek nefretini sürdürdü. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hayranı olan Pilz, Canan Kaftancıoğlu'nun ise her daim takipçisi olduğu sosyal medyadan da anlaşıldı.







ÖLÜM TEHTİDİ DE VAR DİN DÜŞMANLIĞI DA

Sosyal medyadaki tweetlere bakıldığında ölüm tehditlerinden şiddet içerikli paylaşımlara kadar çok çeşitli iletilerle birlikte küfür ve hakaret içeriklerinin de yer aldığı görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesi hakkında küfür edenlerin çoğunun aynı zamanda dini değerlere karşı da küfür içeriği olan ya da olmayan paylaşımlar yaptığı biliniyor.







AK PARTİLİ SÜSÜ VERİP HDP KÜFÜR ETTİ

Sosyal medyada ayrıca farklı durumlar da ortaya çıkmaya başladı. VedatMuti7 isimli hesabına etiği kuralları için konulan yeşil top koyup, fotoğrafını da Erdoğan yapıp AK Partiliymiş gibi davranan bir sosyal medya kullanıcısı, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a küfür içeren tweetler attığı belirlendi. Ancak kısa sürede bu kişinin aslında HDP'li olduğu ortaya çıktı. Vedat Muti7 isimli Twitter hesabının HDP'li olduğu ve bilinçli küfür ederek AK Parti'yi karalamaya çalıştığı ortaya çıkmış oldu.







PANKARTLARDA DA KÜFÜRLERİ ÇOKÇA

Birçok pankartta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin adı küfür içeriklerinde yer alırken, hiçbir utanma ve sıkılma yaşamayan CHP'liler, sonradan ahlak abidesi kesilmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. CHP'li kimi kişilerin küfürlü pankartları ellerinde fotoğrafları da sosyal medyada yer aldı.

CHP'DEN KÜFÜRBAZ FIŞKIRIYOR

CHP'lilerin küfür içerikli paylaşımları sosyal medyada ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Ankara İlçe Başkanı Ozan Ergün Doğan ve CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil'in iletilerinde yer alan küfürler ayyuka çıktı.



ANKARA CHP İLÇE BAŞKANI KÜFÜR ETTİ

CHP Ankara İlçe Başkanı olduğu belirtilen Ozan Ergün Doğan'ın küfür içerikli paylaşımlarında "Tayyip bu ülkenin ***.. (küfür kısaltıldı) tüm beddular seninle ve yarattığın terörle olsun" dediği anlaşıldı.







CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Yeşil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiğine dair paylaşımlar da ortaya çıktı. Yeşil'in "Başbakan'ın da *** fenerinde *** bu hakemin *** " dediği belirlendi. Ayrıca #TürkiyePolisineSahipÇık etiketi başlatanlara cevaben Yeşil'in, "#TürkiyePolisineSahipÇık diyenlerin hepsinin *** polisinde ***" dediği anlaşıldı.







CHP Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in de Cumhurbaşkanı'na küfür ettiğine dair tweetleri sosyal medyada yer aldı.





CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun

KAFTANCIOĞLU'NUN YARDIMCISI DA KÜFÜRBAZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un sosyal medyada yer alan küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı. Solgun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iletiler saptandı.





KÜFÜR ETTİ, "ÖLSÜN" DEDİ

CHP'li İstanbul İl Başkan yardımcısı İdil Solgun'un "Bugün **** (Küfür kısaltıldı) Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı belirtildi.





"AK PARTİLİLER ARABALARINA GAZ BOMBASI ATMALI" DEDİ

Sosyal medyada yer alan iletileri arasında farklı içerikli paylaşımları bulunan Solgun'un, "AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler" diyerek AK Partililerin ölmesini istediği anlaşıldı. Solgun'un söz konusu tweetlerinin deşifre olması ardından hesabını kilitlemesi dikkat çekti.



DAMLA KAYA / SABAH