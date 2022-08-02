Son dakika: KPSS iddiaları sonrası karar! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı





"TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Gerekli adımların atılacağının mesajını veren Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.





İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.





İşte o açıklama;



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.



Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.