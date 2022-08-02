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    • 03.08.2022 00:53
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    Son dakika: KPSS iddiaları sonrası karar! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

    KPSS 2022 Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    ÖSYM Başkanı görevden alındı! KPSS...

    2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, görevden alındı.



    Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNCELEME TALİMATI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin çıkan iddiaların ardından Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.



    GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
    Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı ve "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" ifadelerini kullandı.



        "TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"
        Gerekli adımların atılacağının mesajını veren Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.



        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.



        İşte o açıklama;

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.

        Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.



        ÇALIŞMALARA BAŞLANDI!
        Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Arıncı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KPSS ile ilgili iddialar konusunda Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştır" şeklinde konuştu.

        İşte tartışmalara yol açan, gündem olan o sorular;










        SONUÇLAR 2 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
        Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu pazar günü saat 10.15'te başladı ve sınavda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verildi.

        Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başladı. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verildi, 80 soru yöneltildi.

        Sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
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