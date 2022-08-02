Son dakika: KPSS iddiaları sonrası karar! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı

2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, görevden alındı.
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNCELEME TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin çıkan iddiaların ardından Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.
GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı ve "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" ifadelerini kullandı.