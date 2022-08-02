Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.08.2022 20:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2022 20:30
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan KPSS için inceleme talimatı: Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdi. Konuya ilişkin gerekli adımların ivedilikle atılacağını belirten Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan KPSS için inceleme talimatı!

    2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin harekete geçildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.



    GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
    Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı ve "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" ifadelerini kullandı.



    "TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"
    Gerekli adımların atılacağının mesajını veren Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.



        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.

        İşte o açıklama;

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur.

        Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk gemi İstanbul açıklarında!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan KPSS için inceleme talimatı: Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz
            SON DAKİKA