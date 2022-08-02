Başkan Erdoğan'dan KPSS için inceleme talimatı: Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz

2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin harekete geçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.
GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Erdoğan, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı ve "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır" ifadelerini kullandı.
"TEK BİR EVLADIMIZIN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"
Gerekli adımların atılacağının mesajını veren Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.