Başkan Erdoğan’ın öncülüğünde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! İlk gemi yola çıktı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. En kritik limanlarını ele geçirdi. Tonlarca tahıl, depolarda kalınca, dünyada gıda fiyatları yükseldi. Türkiye ise tarihi bir başarı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, tarafları 22 Temmuz'da İstanbul'da bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılın İstanbul Boğazı'ndan geçerek dünyaya sevk edilmesine karar verildi. Herkesin nefesini tutup beklediği ilk sevkiyat, dün gerçekleşti. Sierra Leone bayraklı Razoni isimli kuru yük gemisi, dün 26 bin ton mısırla Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. Bugün, İstanbul'a gelecek olan geminin denetimlerin ardından yoluna devam edeceği ve Lübnan'a gideceği belirtildi. Türkiye'nin emin adımlarıyla gerçekleşen başarı dünyanın gündemine yerleşti.