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    Başkan Erdoğan’ın öncülüğünde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! İlk gemi yola çıktı

    Başkan Erdoğan’ın öncülüğünde, Rusya ve Ukranya Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı imzaladı. İlk gemi, dün Odessa Limanı’ndan yola çıktı. Dünyanın saniye saniye takip ettiği bu gelişme manşetlere taşındı. Türkiye’ye tebrik yağdı...

    Türkiye başardı

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. En kritik limanlarını ele geçirdi. Tonlarca tahıl, depolarda kalınca, dünyada gıda fiyatları yükseldi. Türkiye ise tarihi bir başarı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, tarafları 22 Temmuz'da İstanbul'da bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılın İstanbul Boğazı'ndan geçerek dünyaya sevk edilmesine karar verildi. Herkesin nefesini tutup beklediği ilk sevkiyat, dün gerçekleşti. Sierra Leone bayraklı Razoni isimli kuru yük gemisi, dün 26 bin ton mısırla Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket etti. Bugün, İstanbul'a gelecek olan geminin denetimlerin ardından yoluna devam edeceği ve Lübnan'a gideceği belirtildi. Türkiye'nin emin adımlarıyla gerçekleşen başarı dünyanın gündemine yerleşti.



    ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR
    Dünya, kuru yük gemisi Razoni'nin yola çıkmasıyla heyecanlandı. Geminin yolculuğu, yabancı medyanın ilk sırasında yer aldı. Ukraynalı çiftçiler, Türkiye'ye teşekkür etti. "Bu başarı Erdoğan'a ait" dedi.



    DİPLOMATİK BAŞARIDIR
    Başkan Erdoğan, "Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu bir diplomatik başarıdır" dedi.



        BİR DÜNYA TEŞEKKÜR
        Türkiye'nin savaş sürerken gerçekleştiği kritik hamleye tüm dünya teşekkür etti...
        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bu, Ortak Koordinasyon Merkezi'nin bir başarısıdır.
        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu önemli rolü için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
        Polonya Dışişleri Bakanı Rau: Erdoğan'ı tahıl koridoru anlaşması için tebrik ediyorum.
        Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Peter Stano: İlk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
        Kremlin Sözcüsü Peskov: Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz.



        TAHIL BARONU ÖLDÜRÜLDÜ
        Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimlerinden Oleksiy Vadaturskiy, Rus bombardımanı sonucu ağır yaralandı. Kurtarılamadı. Çiftin yaşadığı evin, önceki gece füzeyle vurulduğu ortaya çıktı. 450 milyon dolar servete sahip Vadaturskiy'in öldürülmeden önce Türkiye'ye geleceği iddiası ortaya atıldı.



        ZEHİR ZEMBEREK
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        Gemi yola çıktı fiyatlar çakıldı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ın öncülüğünde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalandı! İlk gemi yola çıktı
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