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    • 01.08.2022 17:52
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    • 01.08.2022 17:56
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    Tahıl koridorunda hareketlilik! Üç limanda hazırlıklar hızlandı

    Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koridioru kapsamında yola çıkan ilk gemiye dair son durumu paylaştı. Geminin seyrinin anlık olarak takip edildiği belirtilirken, Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam edildiği duyuruldu.

    Tahıl koridorunda ’yeni gemiler’ hazırlanıyor

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor. Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hâlihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor" denildi.

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    Haberler Güncel Tahıl koridorunda hareketlilik! Üç limanda hazırlıklar hızlandı
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