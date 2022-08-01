İzmir Konak'ta D.Ö, geçen çarşamba boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Dün sabah ise beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Polis ekipleri, kaçan caniyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, şüpheli D.Ö, 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanmıştı. Terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı.



ANTALYA Manavgat'ta önceki gün 2 motosiklet, çarpıştı. Arkadan gelen otomobil motosiklete ve yaralılara çarpması sonucu Gamze Kara (26) hayatını kaybetti. Sürücü Aşkın Veysel A.'nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Genç kadının 2 çocuğu ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşının ise komada olduğu belirlendi.

Erdoğan ÖZTÜRK