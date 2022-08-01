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    Peralta atışı

    Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Çaykur Rizespor’a gönül verdi. Takımın her maçını takip etti. “Benim için fanatik kelimesini kullanabilirsiniz” dedi.

    Peralta atışı

    BÜYÜKELÇİ, Çaykur Rizespor sevgisiyle hayran bıraktı. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, göreve başladığı günden bu yana Türk halkının sevgisini kazandı. Bir yandan Türkçe öğrendi, bir yandan da Türk kültürünü takibe aldı. Koyu bir Çaykur Rizespor taraftarı olan Peralta, takımın tek bir maçını bile kaçırmadı. "Ciddi anlamda beni tanımlarken 'fanatik' kelimesini kullanabiliriz. Çünkü futbolda bazen güzel bazen de kötü zamanlar olur. Ekibimiz şu sıralar zor zamanlar geçiriyor olsa da ben her zaman Çaykur Rizespor'u destekliyorum. Birçok Türk bana neden Çaykur Rizespor'u desteklediğimi soruyor. Bunun duygusal bir bağ olduğunu ve daha önceki etkilere bağlı olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı. Karadeniz yemekleriyle Paraguay lezzetlerinin benzerlik taşıdığını açıkladı.

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