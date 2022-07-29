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    Ekrem İmamoğlu oyun dışı! CHP genel başkanlığı için bile adı geçmedi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Kendimi taca, auta atmam” dedi. Ancak CHP genel başkanlığı için bile adı hiç geçmedi.

    Taca çıktı

    6 'lı masa hala adayını belirleyemedi. Ama Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendisini işaret etti. Eğer Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret ederse, CHP'nin başına kimin geçeceği şekillendi.



    İddiaya göre bir süre Faik Öztrak'ın koltuğa oturacağı kaydedildi. 38. Kurultay'da ise Oğuz Kaan Salıcı ile Özgür Özel'in yarışacağı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun adı ise hiç gündeme gelmedi.

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