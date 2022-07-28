CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden şebeke suyuna %40 zam! AK Parti ve MHP'den ret oyu





İMAMOĞLU'NDAN ZAM YAĞMURU

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de suya yaptığı fahiş fiyatlarla gündeme gelmişti.



Seçimden önce İstanbul'da suyu ve ulaşımı ucuzlatacağını vaat eden İmamoğlu, hem suya hem de ulaşıma zam üstüne zam yaptı.