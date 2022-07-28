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    • 28.07.2022 20:17
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    • 28.07.2022 20:28
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    CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden şebeke suyuna %40 zam! AK Parti ve MHP'den ret oyu

    CHP'li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'ndeki zam furyasına Yılmaz Büyükerşen'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Kentte şebeke suyuna %40 zam yapıldı. Öte yandan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri zam teklifine ret oyu verdi.

    CHP’li belediyeden suya %40 zam!

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.


    Fotoğrafta: CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

    ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.



    AK PARTİ VE MHP REY OYU VERDİ!
    Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

    Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.


        EN PAHALI SU CHP'Lİ SOYER'İN İZMİR'İNDE
        Bilindiği üzere büyükşehir belediyeleri arasında en pahalı suyu CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi kullandırıyor. Vatandaşa zamlı su kullandıran Soyer, kent genelinde etkili olan kötü koku için ise bir türlü aksiyon almıyor.



        İMAMOĞLU'NDAN ZAM YAĞMURU
        CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de suya yaptığı fahiş fiyatlarla gündeme gelmişti.

        Seçimden önce İstanbul'da suyu ve ulaşımı ucuzlatacağını vaat eden İmamoğlu, hem suya hem de ulaşıma zam üstüne zam yaptı.
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        Haberler Güncel CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden şebeke suyuna %40 zam! AK Parti ve MHP'den ret oyu
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