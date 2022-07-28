4 yıldır bitmeyen metro esnafı çileden çıkardı.





MÜŞTERİ GELMİYOR

4 yıldır yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dayanacak gücünün kalmadığını belirten işletmeci Murat Başaran şunları söyledi:

25 yıldır Yenibosna'da esnafım. Bizim buradaki mağduriyetimiz bu Ataköy-İkitelli metro istasyonu çalışmaları şu anda da görebiliyorsunuz çıkan tozları. 4 yıldan beri biz burada mağduruz. Her yönden mağduruz. Yollarımız kapandı. Müşteri gelmiyor. Bu çalışmalardan dolayı biz iş yapamıyoruz.

22 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

İşletmemizde 2019 yılında 22 kişi çalışıyordu. Şu anda 5 kişiye düştük. İş yapamaz hale geldik. Biz bununla ilgili İBB'ye defalarca müracaat ettik. Biz burada esnaf olarak çok zor durumdayız. Pandemi süreci geçti. Bu süreçte de zor durumlar yaşadık ama belediye kesinlikle bizimle hiç ilgilenmedi. Bir gün bile gelip siz burada esnaflık yapıyorsunuz biz sizi zora sokuyoruz. Bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye bir yetkili hiç sormadı.