4 yıldır bitmeyen metro esnafı çileden çıkardı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada yanan otobüsler, bozulan metrobüsler ve bir türlü tamamlanamayan metro hatlarıyla özdeşleşti. Tamamlanamayan projelerden Ataköy İkitelli metro istasyonu entegre çalışmaları bölge esnafını çileden çıkardı.
Yenibosna'da 25 yıldır esnaflık yapan lokanta işletmecisi Murat Başaran, metro çalışmaları nedeniyle 4 yıldır işletmesinin zarara uğradığını anlattı.
4 YIL ÖNCE TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ataköy İkitelli metro istasyonu entegre çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesi 4 yıl önce kısmen trafiğe kapatıldı. Ancak çalışmalarına başlanan metro istasyonu inşaatı çeşitli gerekçelerle bitirilemedi.
Çevredeki esnaf ise metro çalışmaları nedeniyle kapatılan yollar, oluşan trafik ve toz bulutu nedeniyle mağdur oldu.
NEYİM VAR NEYİM YOK KAYBETTİM
25 yıldır Yenibosna'da esnaflık yapan lokanta işletmecisi Murat Başaran, işletmesinin önünde yapılan metro çalışmaları nedeniyle 4 yıldır yaşadığı sıkıntıları anlattı.
Çalışma nedeniyle işletmesine vatandaşların gelemediğini, ortamda oluşan toz topraktan dolayı vatandaşların yemek yiyemediğini söyledi.
İBB'ye defalarca müracaat ettiğini ve bir sonuca varamadığını dile getiren işletmeci Başaran, "4 yıldır burada neyim var neyim yok kaybettim. Bu tozu görüp de masadan kalkan müşterim çok oldu. İnsanlar burada yemek yerken yemeğine toz geliyor. İnsanlar da ister istemez rahatsız olup kalkıyor" dedi.