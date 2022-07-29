Atık su birikintisi TAG Otoyolu'nu kapattı! Bakanlık harekete geçti: Ekipler bölgede

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.
Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır çamur birikintisinin içinde kaldı.
Biriken atık su yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamıyor. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.