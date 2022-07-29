Atık su birikintisi TAG Otoyolu'nu kapattı! Bakanlık harekete geçti: Ekipler bölgede

Temizleme çalışmalarının gün içinde biteceğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Dün yaklaşık olarak burada 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Şu an yüzde 80-90'ı tamamlandı. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları koordineli olarak çalışıyorlar. AFAD, jandarma, emniyet, onlar da kendi alanında çalışıyorlar. Burada herhangi bir araç kalmadı. çok daha ileride akışkanlıktan dolayı bir araç kaza yapmıştı ve 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok.