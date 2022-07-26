Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör operasyonu başladı

Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

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