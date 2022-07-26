Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör operasyonu başladı

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;
- (2.293.180) kök kenevir bitkisi,
- (260.000) kök skunk bitkisi,
- (33.400) gr. kubar esrar,
- (39.400) gr. toz esrar,
- (4765) m. sulama hortumu ve
- (2) adet su motoru ele geçirildi.