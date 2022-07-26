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    • 26.07.2022 10:09
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    Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör operasyonu başladı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-25 (Diyarbakır-Hani) Şehit J.Uzm.Çvş. Mustafa ESER” Narko Terör operasyonu başlatıldı.

    PKK’nın finans kaynaklarına darbe

    Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 820 personel 52 operasyonel tim görev alıyor.

    ELE GEÇİRİLENLER
    Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır-Hani ilçesi Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda;
    - (2.293.180) kök kenevir bitkisi,
    - (260.000) kök skunk bitkisi,
    - (33.400) gr. kubar esrar,
    - (39.400) gr. toz esrar,
    - (4765) m. sulama hortumu ve
    - (2) adet su motoru ele geçirildi.

    Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

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    Haberler Güncel Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör operasyonu başladı
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