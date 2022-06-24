15 Temmuz hain darbe girişimini sağlıkçılar anlattı: Abdullah Tayyip Olçok ilk şehidimizdi





JETLER ALÇAK UÇUŞ YAPIYOR AMELİYATHANE TİTRİYORDU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Öğretim Üyesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Dr. Mehmet Koşargelir:

Acil Servis'e 200'e yakın ateşli silah yaralanması geldi. Mahşer yeri gibiydi. Üzerimizden jetler alçak uçuş yapıyor, Acil Servis zangır zangır titriyordu. Bomba atıldı zannettik. Birbirimize sarıldık. Hastalarımızı bırakıp kaçamazdık. Kahramanca çarpıştık.

Görevde olmayan doktor arkadaşlar, sağlık çalışanları hastaneye koştu. Tek yürek olduk.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'a da ilk müdahaleyi ben yaptım. Abdullah Tayyip Olçok ilk şehidimizdi. Pırıl pırıl bir delikanlı. Geldiğinde vefat gerçekleşmişti. Ardından babası getirildi. Erol Olçok'a yeniden canlandırma işlemi yaptık. Onu ben entübe ettim. Bir yandan kalp masajı yapıyordum. 30 dakika sürdü. Ancak hiçbir yaşam belirtisi vermedi.

Savaş alanındaydık sanki. Herkes 'Önce vatan' dedi. Hainlerin önüne atlayan kahramanları yaşatabilmek için çalıştık.

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