15 Temmuz hain darbe girişimini sağlıkçılar anlattı: Abdullah Tayyip Olçok ilk şehidimizdi

FETÖ'cülerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimin üzerinden 6 yıl geçti ancak ihanetin en acı anlarını yaşayan kahraman sağlıkçıların ruhlarında kalan izler hiç silinmedi. Onlar, mahşeri andıran karanlık gecede onlarca şehidin, yüzlerce gazinin en acı tanıklarıydı.
Kurtuluş Savaşı'nda sağlıkçılar hangi ruhla çalıştıysa, 15 Temmuz'da hainlere karşı da o ruhla çalıştılar. Alçak uçan jetlerin acil servisi, ameliyathaneyi zangır zangır titrettiği anlarda da hayatlarını hiçe sayıp yaraları sarmaya çalıştılar.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne en yakın hastanelerden Haydarpaşa Numune en çok yaralının götürüldüğü adreslerden biri oldu.