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    • 15.06.2022 13:30
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD Başkanı’na sert tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açıklamlarına sert tepki gösterdi.

    "SEN ÇIRAKSIN KALFA BİLE OLAMADIN"
    Başkan Erdoğan şunları söyledi: "NATO konusunda İsveç ve Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya neden bunlara tavır alıyoruz. Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız.

    "EY TÜSİAD ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"
    Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bunu bilesiniz. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyorlar. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP.. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır.

    "BE ZAVALLI YANIMIZDA AKADEMİSYENLERİN OLMADIĞINI SANA KİM SÖYLÜYOR"
    Erdoğan, konuşmasının son kısmında da bir kez daha TÜSİAD Başkanı'na yönelik "TÜSİAD'ın şu anda başındaki 'Büyüme her şey değildir' diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı. Sadece ithalat öyle mi? İthalat seni batırır. İhracatı bir kenara koyacak olursa bu ülke zaten yürümez. diyorlar ki akademisyenlerin oalcak. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerin olmadığını sana kim söylüyor. Çalışanlarımız içinde de vekillerimiz arasında da akademisyenlerimiz var. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Bunlar ne zavallı ya." dedi.

        TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN NE DEMİŞTİ?
        TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, buıgün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu skandal sözleri söylemişti "Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye'nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ediyoruz."

        Türkiye; İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için teröristlerin iadesini şart koşarken TÜSİAD Başkanı'nın 'anlaşma' ifadesini kullanması tepki çekti.

        "FAKİRLEŞEREK BÜYÜYORUZ"
        Turan, ayrıca büyümeyle ilgili de "Küresel koşullar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan ama günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle yeterince örtüşmeyen politikalar kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz.

        Artık ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma devri, yerini yüksek nitelikli işgücüyle ve teknolojiyle yüksek katma değer yaratmaya bıraktı." demişti.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır
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