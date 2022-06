SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Dış politikada sen bize ders veremezsin! Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır

"BE ZAVALLI YANIMIZDA AKADEMİSYENLERİN OLMADIĞINI SANA KİM SÖYLÜYOR"

Erdoğan, konuşmasının son kısmında da bir kez daha TÜSİAD Başkanı'na yönelik "TÜSİAD'ın şu anda başındaki 'Büyüme her şey değildir' diyor. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı. Sadece ithalat öyle mi? İthalat seni batırır. İhracatı bir kenara koyacak olursa bu ülke zaten yürümez. diyorlar ki akademisyenlerin oalcak. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerin olmadığını sana kim söylüyor. Çalışanlarımız içinde de vekillerimiz arasında da akademisyenlerimiz var. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Bunlar ne zavallı ya." dedi.