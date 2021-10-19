Simone Kaslowski ve Daron Acemoğlu'ndan TÜSİAD toplantısında tepki çeken sözler

DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ziyarete ilişkin bir mesaj paylaşan Babacan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli bilim insanımız Daron Acemoğlu bugün genel merkezimizde bizimleydi.

Ekibimizle birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Nazik ziyaretleri için Daron Bey'e teşekkür ediyorum."

KASLOWSKİ DE SİYASET YAPMAKTAN GERİ DURMADI

Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise laiklik vurgusu yaptı.

Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu vurgulayan Kaslowski, laiklik ilkesini özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesinin çok zor olduğunu, vatandaşlık bilincinin olmadığı yerde ise modern ve demokratik bir toplumu kurmanın ve korumanın güçleştiğini söyledi.

Kaslowski, devletin ve kurumların tüm işlemlerinde hukukla bağlı olması, yargı bağımsızlığının sağlanması, tüm hak ve özgürlüklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında güçlendirilmesi, her bireyin her düzeyde etkin hak arama imkanına sahip olabilmesinin elzem olduğunu dile getirdi.