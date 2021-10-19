Simone Kaslowski ve Daron Acemoğlu'ndan TÜSİAD toplantısında tepki çeken sözler

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve MIT'den öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu yaptı.
Toplantıya 'laiklik' ve 'diktatör' söylemleri damga vurdu.
ACEMOĞLU'NDAN PROVOKATİF AÇIKLAMA: "DİKTATÖRLER KENDİ BAŞLARINA GİTMİYOR"
Toplantıda söz alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, diktatör benzetmesi yaptı.
Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüşen Acemoğlu'nun, "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar." sözleri tepkilere neden oldu.