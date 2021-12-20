TÜSİAD neden sanayici derneği gibi değil tefeci gibi davranıyor? Hükümeti tehdit eden TÜSİAD'a tepkiler çığ gibi

HÜKÜMETİ NEDEN TEHDİT EDİYORLAR?

Elinde yüklü miktarda dolar bulunan kesimin önemli bir kısmının TÜSİAD üyesi sermaye çevreleri olduğu biliniyor. Bu nedenle son haftalardaki kur manipülasyonlarından en büyük kazancı elde edenler de bu kesimler oldu.

Kurların geldiği seviyeyi daha da yukarı tırmandırmanın kendilerini de vuracağını bilen faizcilerin "yeni ekonomi programından vazgeçersen

anlaşabiliriz" teklifiyle hükümeti pazarlık masasına çekmeye çalışması dikkat çekiyor.