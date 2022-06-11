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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde konuştu: Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı

    Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nden dünyaya seslendi. Türkiye’nin yaptığı sağlık yatırımlarını değerlendirdi. “Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı olmaya aday” dedi.

    Türkiye güvenli liman

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Bilim Teknoloji ve Araştırma Binası Derin Teknoloji Üssü açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:



    Üniversitemizin Kandilli kampüsü bilim teknoloji binasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji üssünü milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun parçası olarak görüyorum.



    COVİD-19 salgını ve ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir. Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır.



        Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurt dışına giderdi. Şimdi dünyanın dört bir yanında aynı amaçla sayıları milyonu bulan insan ülkemize geliyor. Milyar dolarlık harcamayı burada yapıyor.



        Önümüzdeki yıl inşallah küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemde bilhassa da gelişmiş ülkelerde ciddi yalpalamalara yol açacağı açıkça görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerinin başında yer almaya adaydır.



        Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, gençlerin ilgisiyle karşılaştı.



            TATBİKATIMIZ CEVABI VERMİŞTİR
            Başkan Erdoğan, Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı. Erdoğan, "Efes 2022 Tatbikatı'nı yaptık. 37 ülke katıldı tatbikata. Yunanistan katılmayın diye haber göndermiş. Hepsi bizimle yer aldılar. ABD başta olmak üzere. Başarılı tatbikat gereken cevabı verdi. Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek. Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde konuştu: Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı
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