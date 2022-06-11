Başkan Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’nde konuştu: Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Bilim Teknoloji ve Araştırma Binası Derin Teknoloji Üssü açılışına katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Üniversitemizin Kandilli kampüsü bilim teknoloji binasının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji üssünü milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun parçası olarak görüyorum.
COVİD-19 salgını ve ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm insanlığa çok önemli mesajlar vermiştir. Güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmışlardır.