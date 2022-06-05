Son dakika: "Made in Türkiye" İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası alanda "Turkey" şeklinde anılan ülkemizin ismini, Ankara'nın talebi üzerine "Türkiye" olarak değiştirdi.
Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı.
TÜRKİYE'NİN YABANCI DİLLERDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULUYOR
İngiltere basınından The Guardian gazetesinde, Türkiye'nin isim değişikliğini inceleyen bir makale yayınlandı.
Yazıda, "Türkiye'nin yeniden markalaşma kararı asırlık bir fikir. İngiltere, bir gün adını değiştirmek zorunda kalabilir mi?" denildi.
"ERDOĞAN, BATILILAŞMIŞ İSİMDEN KURTULMAK İSTİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir." diye konuşmuştu.
Söz konusu yazıda, "Bir isimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre çok şey var. Erdoğan'ın, batılılaşmış ve İngilizceleştirilmiş isimden kurtulmak istediği söyleniyor." ifadeleri kullanıldı.