Son dakika: "Made in Türkiye" İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı

"KİMLİK, ANKARA'DA HER ŞEY"

Her yerde olduğu gibi Ankara'da da kimliğin "her şey" olduğuna vurgu yapıldı.

Tarihten örnekler verilerek, 1707'de Birlik Yasaları'nın, Büyük Britanya Birleşik Krallığı'nın yeni konseptini oluşturduğu, 2019 yılında Makedonya'nın, Yunanistan ile anlaşmazlığın ardından Kuzey Makedonya olduğu anımsatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha önce yerli halkça Kaplumbağa Adası (Turtle Island) olarak bilindiği notuna yer verildi.