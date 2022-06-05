Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2022 14:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2022 14:56
    ABONE OL

    Son dakika: "Made in Türkiye" İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı

    Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de ihraç ürünlerinde ve her türlü yazışmada “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” kullanılmasıyla ilgili genelge yayımlanmıştı. Geçtiğimiz ay da Bakan Çavuşoğlu, “Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." diyerek müjdeli haberi duyurmuştu. Yabancı dillerde Türkiye ismine dönüş İngiliz The Guardian’ın gündeminde. Gazete "Erdoğan'ın, batılılaşmış isimden kurtulmak istediği söyleniyor" denildi.

    Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası alanda "Turkey" şeklinde anılan ülkemizin ismini, Ankara'nın talebi üzerine "Türkiye" olarak değiştirdi.

    Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi'nde "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı.

    TÜRKİYE'NİN YABANCI DİLLERDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULUYOR
    İngiltere basınından The Guardian gazetesinde, Türkiye'nin isim değişikliğini inceleyen bir makale yayınlandı.

    Yazıda, "Türkiye'nin yeniden markalaşma kararı asırlık bir fikir. İngiltere, bir gün adını değiştirmek zorunda kalabilir mi?" denildi.

    "ERDOĞAN, BATILILAŞMIŞ İSİMDEN KURTULMAK İSTİYOR"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin, "Türkiye, Türk halkının kültür, medeniyet ve değerlerinin en iyi temsili ve ifadesidir." diye konuşmuştu.

    Söz konusu yazıda, "Bir isimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre çok şey var. Erdoğan'ın, batılılaşmış ve İngilizceleştirilmiş isimden kurtulmak istediği söyleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        "KİMLİK, ANKARA'DA HER ŞEY"
        Her yerde olduğu gibi Ankara'da da kimliğin "her şey" olduğuna vurgu yapıldı.

        Tarihten örnekler verilerek, 1707'de Birlik Yasaları'nın, Büyük Britanya Birleşik Krallığı'nın yeni konseptini oluşturduğu, 2019 yılında Makedonya'nın, Yunanistan ile anlaşmazlığın ardından Kuzey Makedonya olduğu anımsatıldı.

        Amerika Birleşik Devletleri'nin de daha önce yerli halkça Kaplumbağa Adası (Turtle Island) olarak bilindiği notuna yer verildi.

        İSKOÇYA HATIRLATMASI: YENİ İSİM ŞART OLABİLİR
        İstanbul, New York, St Petersburg ve Mumbai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinin, köklerine ve değişen kimliklerine göre tekrar markalaştığı belirtildi.

        Aynı yazıda, "Birleşik Krallık, Erdoğan'ı örnek almalı mı? İskoçya, oradan ayrılırsa artık 'birleşik' olmayacak. Büyük Britanya 'Küçük İngiltere'ye dönüşürken, yeni bir isim şart olabilir. Brexitannia'ya ne dersiniz?" ifadeleri kullanıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak?
        Haberler Güncel Son dakika: "Made in Türkiye" İngiliz The Guardian'ın gündeminde: Erdoğan dediğini yaptı
            SON DAKİKA