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    • 25.05.2022 09:35
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    • 25.05.2022 10:02
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    Cılız aday Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çırpınışları! Muhalifler hep bir ağızdan "kazanamaz" deyince ucuz siyasete girişti

    Ne partisinden ne de ittifak ortaklarından beklediği desteği bulamayan Kılıçdaroğlu, rakiplerini saf dışı bırakarak zorla kendini aday yaptı. CHP lideri, adaylığını dolaylı yollardan ilan edince birçok muhalif siyasi, gazeteci ve sanatçı "Kılıçdaroğlu ile kazanmak imkansız" diyerek CHP liderinin zayıflığına vurgu yaptı. Yandaşlarından bile destek bulamayan CHP lideri, bu açığı kapakmak için ucuz bir siyasete kalkışarak iktidarı hedef alıp muhalefetteki tüm isimleri algı operasyonlarıyla yanına toplama peşinde. Fakat Kılıçdaroğlu'nun "kaçacaklar" videosunun ardından gelen yorumlar öyle gösteriyor ki muhaliflerin Kılıçdaroğlu'na destek vermek gibi bir niyeti yok!

    takvim.com.tr
    Cılız adayın çırpınışları

    2023 seçimlerine doğru yol aldığımız şu süreçte 6'lı masa ve gizli ortaklarının adaylık kavgası sürecin en büyük gündem maddelerinden oldu.

    Bir yandan CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyen kesimler seslerini yükseltirken, diğer yandan ittifakın küçük ortakları "kendi adayımızı çıkartırız" restiyle CHP liderine gözdağı verdi.

    Yaptığı türlü itibar suikastları ve medya operasyonlarıyla ittifak içindeki rakiplerini birer birer devre dışı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, son düzenlediği miting ile adaylığını resmi olmasa da dolaylı olarak ilan etmiş oldu.



    ADAY AMA DESTEK YOK
    Kılıçdaroğlu her ne kadar zorla kendini ittifakın adayı yapsa da muhalif cephede bile destekçisi çok az. Öyle ki CHP liderinin adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya ve CHP yandaşı medyadan dikkat çeken itirazlar yükseldi.

    Birçok muhalif isim "Kılıçdaroğlu ile kazanmamız imkansız" yorumları yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının siyasi intihar olacağını vurguladı.



    CILIZ ADAYIN SEÇMENİ KONSOLİDE ETME ÇABALARI
    Kendisini zorla aday yapan fakat beklediği desteği bulmayan Kemal Kılıçdaroğlu, muhalifleri yanına toplamak için iktidara saldırarak ucuz bir operasyona girişti.

        CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kaçış planının anatomisi" başlığı adı altında servis ettiği asılsız iddialarla kendisine muhalif isimlere "bize katılın" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun A4 belgeler sallayarak sıraladığı iddialar sonrası videosunu "Bize katılın" mesajıyla bitirmesi de yaptığı operasyonun ipucunu veriyor.

        Fakat CHP lideri bu video ile de beklediğini bulamadı. Kılıçdaroğlu'nun servis ettiği iddiaları inandırıcı bulmayan muhalif isimler seslerini yükseltmeye ve "bu kafayla iktidar zor" demeye başladı.



        GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR: "HAYAL KIRIKLIĞI..."
        Kılıçdaroğu'nun iddialarına, gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi.

        Bahsi geçen iddiaları, "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirdi. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

        "VALLAHİ İNANILMAZ"

        Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!

        Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

        "HAYAL KIRIKLIĞI"
        ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı...

        "CHP KONTROLÜ KAYBEDİYOR"
        Ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor..

        Gazeteci Gaffar Yakınca:
        Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belki de en vahim nokta "Amerika bir hukuk devletidir" demesi. CHP'nin başındaki kişinin, kanunları ile FETÖ'yü koruyan, hukuku haydutluk için araçsallaştırmış bir ülkeye böyle yağcılık yapması utanç verici.



        Gazeteci Adem Metan:
        Sn. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce deneyip başarılı olamadığı yöntemleri tekrar tekrar deneyip başarılı sonuç bekliyor. Bu kısır döngüden bırakın iktidar doğmasını, muhalefet olabilmek bile mucize.

        TÜRGEV VE ENSAR VAKIFLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

        Vakıflardan yapılan açıklamada, ABD'de bulunan TURKEN Vakfı'nın ne olduğu, ne iş yaptığı, yasalardaki hakkında detaylı bilgiler verildi.

        TÜRGEV ve ENSAR vakıflarından yapılan açıklama şöyle:

        ABD yasalarına göre kurulan ve bu çerçevede faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır

        İlim mertebesinin en yüksek mertebe olduğuna asırlardır inanan toplumumuzun, öğrenci okutma misyonunu çoğunlukla vakıflar aracılığı ile yürüttüğü bilinen bir toplumsal vakıadır. Bu çerçevede pek çok vakfımız gibi TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları da bu misyonla toplumun bağrından çıkmış, toplumumuzun kendi öz kaynakları ile bugüne kadar on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlamıştır. TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıfları; gençlerimizi çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmaktır.

        Devletimizin son yirmi yılda eğitim alt yapısına yönelik yatırımlarının en dolaysız sonuçlarından biri Üniversite mezunu sayısının her geçen yıl katlanarak artmasıdır. Buna ek olarak ülkemizin ileri teknoloji, savunma, havacılık ve enerji sektörleri başta olmak üzere pek çok yenilikçi ve rekabetçi alanda her zamankinden daha güçlü varlık gösteriyor olması, bu alanlarda yetişmiş eleman ihtiyacını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Bu çerçevede devletimizin yurt içinde ve yurt dışında, çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en yetkin üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir.

        "DENETİME AÇIK VE ŞEFFAF"

        Bugünün şartlarında, kendisini bölgesel ve küresel bir güç olarak tanımlama iddiasındaki ülkesine, iddia sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanaklarının ardına düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun, başta ABD olmak üzere birçok ülkede güvenli ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal fayda yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD'de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve desteğini arkasına alarak TÜRKEN Vakfı'nın kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TÜRKEN Vakfı'nı FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dökümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenmiştir.

        ABD yasalarına göre kurulan ve yine ABD yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları çevre ile uyumlu ve sağlıklı bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen ve attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır. Bu saygın konum, vakfın ABD'de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum lideri tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış organizasyonları ile kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirmiştir.

        ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunun anlaşılması toplanan bağışlarla New York'ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir ihtiyaç olarak öne çıkarmıştır. Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığı ile birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır.

        "ÜLKEMİZE DÖNÜK BİR LEKELEME KAMPANYASININ PİYONU OLUNMASINI ESEFLE KINIYORUZ"
        Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir yüce milletimizindir.

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        Haberler Güncel Cılız aday Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çırpınışları! Muhalifler hep bir ağızdan "kazanamaz" deyince ucuz siyasete girişti
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